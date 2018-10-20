На аукцион выставлен еврейский молитвенник Мэрилин Монро, принявшей иудаизм в 1956 году

Аукционный дом Greenstein & Company выставил на торги "сидур" (молитвенник в иудаизме), принадлежавший Мэрилин Монро. По предварительным оценкам, книга, изданная в 1922 году, может быть продана за сумму от пяти до восьми тысяч долларов, однако не исключено, что цена сидура возрастет до 12 тысяч, сообщает New York Times.

По имеющимся данным, "сидур" попал в руки Монро в 1956 году, когда она вышла замуж за драматурга Артура Миллера. Монро и Миллер поженились на гражданской церемонии в Уайт-Плейнс, Нью-Йорк, 29 июня 1956 года, а два дня спустя состоялась еврейская церемония в доме агента актрисы в Нью-Йорке.

Исследователи биографии актрисы узнали о ее духовном выборе из писем Роберта Голдбурга, который руководил обращением Монро в иудаизм. В письме от 1962 года, написанном через несколько недель после смерти Монро, раввин Голдбург писал, что актриса не была прежде связана с какой-либо религией, если не считать "некоторых воспоминаний о протестантизме, который она давно отвергла".

Также в письме раввина, опубликованном в 2010 году изданием Reform Judaism magazine, говорится, что Мэрилин восхищалась "этическим идеалами иудаизма и присущей ему концепцией семейной жизни".

Близкие Монро считали, что принятие иудаизма позволило ей почувствовать себя "своей" в доме Миллера, так как она, с детства лишенная семейного тепла, мечтала о большой семье.

После того, как в 1961 году ее брак с Миллером распался, Монро, как полагают, сохранила свою приверженность иудаизму.

Глава аукционного дома Greenstein & Company сообщил, что на страницах молитвенника имеются следы его аккуратного использования: например, карандашные заметки на полях. Правда, с уверенностью утверждать, что это почерк Монро, нельзя. Не исключено, что заметки делал Артур Миллер или раввин.

Торги состоятся 12 ноября. Нынешним владельцем молитвенника является некий гражданин США, проживающий в Израиле. В 2017 году сидур уже выставлялся на аукцион, но не был продан.





