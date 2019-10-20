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NEWSru.co.il :: Досуг20 октября 2019 г., 19:25

"Заповедник 94": Печеньки для иноагентов. Формула мирного процесса. Разборки в Сирии. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 94": Печеньки для иноагентов. Формула мирного процесса. Разборки в Сирии. Мультсатира
 
   
 
 
"Заповедник 94": Печеньки для иноагентов. Формула мирного процесса. Разборки в Сирии. Мультсатира

В воскресенье, 20 октября, проект "Заповедник" представил новую, 94-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Героические будни тайной организации "Люди в белом": агенты Путин и Золотов подозревают Навального в том, что он является инопланетным агентом. Фильм "Формула любви Штайнмайера": в роли Калиостро – Путин, Маргадон – Лавров, а также в ролях Зеленский, Меркель и другие. Дружная песня мировых лидеров о военной операции Эрдогана против курдов.

В этом выпуске нашли отражение: решение минюста РФ о признании ФБК "иноагентом"; выступления в Киеве против формулы Штайнмайера; очередное заседание в Минске контактной группы по Донбассу; военная операция против курдов, начатая Турцией в Сирии.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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