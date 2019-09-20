"Глупый ум надо учить". Писатель Рубен Гальего в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал писатель и журналист Рубен Гальего – автор книг "Белое на черном", "Я сижу на берегу", "Вечный гость".

20 сентября 1968 года в кремлевской больнице в Москве Аурора Гальего, дочь генерального секретаря Коммунистической партии народов Испании, родила двойню. Первый ребенок умер на десятый день после рождения. Второй, как сказали матери, умер через полтора года. На самом деле его отправили в детский дом для инвалидов. Рубен впервые встретился с матерью в 2001 году во время съемок реалити-шоу в Праге и остался в Европе. В 2007 году он переехал в США, с 2014 года живет в Израиле. Женат третий раз, имеет трех дочерей. Его книга "Белое на черном", рассказывающая о жизни в детдомах для инвалидов в СССР, удостоена в 2003 году премии "Букер – Открытая Россия".

Он выжил и достиг всего, о чем мог только мечтать. Он говорит о себе: "Герой, у которого просто нет другого выхода". Его любимая сказка: "Стойкий оловянный солдатик" Андерсена – о герое, которому "олова немного не хватило". И он же, отвечая на детский вопрос о том, надо ли бояться смерти, говорит: "Самое хорошее чувство, которое я испытывал в жизни, – смерть".

Маленький мальчик спросил: "Зачем читать книги?" "Ум же глупый, его надо учить", – отвечает Гальего.

О красоте. "Красота – это соответствие пазла, это когда вилка подходит к розетке, когда платье подходит к туфелькам, когда внешность подходит к мыслям".

О любви. "Любовь – это желание, чтобы был другой человек".

О Боге. "Бог – это кто-то очень хороший, но мы не знаем, где он... Даже если его нет, пусть будет".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Рубеном Гальего

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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