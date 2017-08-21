Грузинский балет "Сухишвили" представит в Израиле "Восьмое чудо света"

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В ноябре 2017 года любителей этнических танцев ожидает яркое и впечатляющее шоу: грузинский национальный балет "Сухишвили", приобретший мировую славу, приезжает с гастролями в Израиль. Зрители увидят небывалое по масштабу действо – 60 танцоров, оркестр, живописные ксотюмы, а также шесть десятков эксклюзивных сабель. Все это великолепие сосредоточено в новой программе "Восьмое чудо света", которая будет представлена на лучших сценах Тель-Авива, Ашдода, Хайфы, Иерусалима и Беэр-Шевы.

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В программу включены новые номера, основанные на национальных танцевальных элементах в постановке основателя ансамбля Илико Сухишвили. Со времени яркого дебюта в 1945 году и по сегодняшний день, танцоры из Грузии поражают публику по всему миру танцевальными композициями с удивительно зрелищной хореографией, включающей вихревые вращениями и головокружительные прыжки, которые наполняют сцену особенной энергией.

За годы своего существования балет "Сухишвили", основанный Илико Сухишвили и Нино Рамишвили в 1945 году, приобрел поистине мировую славу. Концертная география этого уникального коллектива насчитывает 11 кругосветных путешествий, более двухсот турне, гастроли в более чем 100 странах и 1700 городах, около 12500 концертов и огромная армия почитателей – 50 миллионов зрителей в разных уголках мира.

В составе труппы балета – собственный оркестр классических кавказских инструментов и десятки высокопрофессиональных танцоров, фантастическая техника которых и абсолютное бесстрашие при выполнении экстремальных танцевальных трюков поражает воображение восхищенной публики вот уже более 70 лет.

Международная пресса окрестила ансамбль "Сухишвили" восьмым чудом света. Французская “Le Figaro” написала: "Национальный ансамбль танца Грузии – это феномен, который должен хотя бы раз в жизни увидеть каждый".

"Грузинские танцоры буквально парят над сценой. Это ураган на подмостках!" – восхищенно вторит австралийское издание “Daily Mirror”.

А американская The Washington Post так описывает опасные танцы грузинских мужчин: "Попытайтесь подпрыгнуть, сгруппировавшись в воздухе. Затем упадите на пол прямо на колени и вскочите вновь, чтобы повторить все снова и снова! Выполните вращение на пальцах в мягких сапогах с такой скоростью, чтобы никто не рассмотрел вашего лица. И тут же вращайтесь на коленях по периметру сцены. Очаруйте прекрасных дам, наблюдающих спокойно и игриво за вашим смелым танцем, цель которого – завоевать их благосклонность".

У национального балета "Сухишвили" богатейшая и очень красивая история, начавшаяся в 30-х годах прошлого века, когда народного танца в Грузии как жанра еще не существовало. Большие коллективы и масштабные постановки появились после создания ансамбля под руководством Илико Сухишвили и Нино Рамишвили, которые решили воплотить свою мечту о популяризации и развитии грузинской культуры танца. Национальный балет Грузии "Сухишвили" стал первым профессиональным танцевальным ансамблем, на примере которого создавались все последующие.

Этот коллектив стал первым в истории ансамблем народного танца, которому предоставили возможность выступать на сцене знаменитого миланского оперного театра La Scala. Это событие произошло в 1967 году. По воспоминаниям очевидцев, занавес после заключительного танца поднимался четырнадцать раз, что стало новым мировым рекордом.

Итальянские газеты писали: "Это не танец, это – полет, буря на сцене. Их танец бросает вызов законам гравитации. Союз мужской бравады и женской грациозности". Оглушительный успех всегда сопровождал артистов, где бы им ни доводилось выступать. В период больших гастролей в Нью-Йорке концерт грузинского балета был признан лучшим шоу, показанным на Бродвее.

Благодаря стараниям семьи Сухишвили искусство национального танца Грузии стало активно развиваться и завоевывать популярность. Илико и Нино сделали свою мечту реальностью: грузинская культура танца получила мировое признание. Сегодня всемирно известным ансамблем, получившим статус национального балета Грузии, руководит уже третье поколение династии Сухишвили-Рамишвили.

Материал предоставлен пиар-агентством Sofia Nimelstein PR & Consulting.