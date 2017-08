The Dire Straits Experience возвращается в Израиль

Публикуется на правах рекламы

Популярный во всем мире и чрезвычайно успешный британский коллектив The Dire Straits Experience, исполняющий хиты культовой команды одного из величайших рок-гитаристов современности Марка Нопфлера, и собравший на своих выступлениях в Израиле 25.000 зрителей, вновь приезжает в нашу страну – с единственным концертом, который состоится 14 сентября в Тель-авивском концертном зале "Менора Мивтахим".

- Приобрести билеты на концерт The Dire Straits Experience

Через несколько месяцев исполняется 40 лет с тех пор, как в свет вышел первый сингл британской рок-группы Dire Straits - "Sultans of Swing", с которого началось триумфальное покорение мира талантом основателя этого коллектива Марка Нопфлера.

Распавшиеся более 20 лет назад The Dire Straits оставили после себя огромный каталог прекрасных композиций – лучших образцов периода расцвета рок-музыки. С течением времени ценность этих мелодий постоянно росла, а продажи альбомов Dire Straits до сих пор продолжают бить рекорды, давно преодолев рубеж в 120 миллионов копий. Сегодня миллиардную армию поклонников группы пополняют новые поколения фанатов, открывших для себя чудесную музыку Марка Нопфлера.

На фоне более чем двадцатилетнего отсутствия Dire Straits на большой сцене и постоянно растущего спроса на их музыку в живом исполнении музыканты группы, клавишник Алан Кларк, саксофонист Крис Уайт и гитарист Фил Палмер, в 2011 году организовали и провели благотворительный концерт в королевском "Альберт-Холле".

Феноменальный успех шоу подтолкнул организаторов продолжать и развивать начатое, в результате чего за три с половиной года в 25 странах по всему миру было сыграно 150 концертов, постепенно оформившихся в шоу The Dire Straits Experience.

Сформировался и постоянный состав музыкантов, виртуозно воссоздающих репертуар группы Нопфлера. Вместе с саксофонистом Крисом Уайтом и гитаристом Теренсом Рейсом, часто сопровождавшим The Dire Straits во время гастролей, проект The Dire Straits Experience реализуют Ричард Коттл и Пэдди Милнер (клавишные), Энди Кейн и Тим Уортерс (гитара, вокал), Майкл Фит (бас, вокал) и Ральф Селминс (ударные и перкуссия).

Лидер проекта Крис Уайт присоединился к Dire Straits в 1985 году во время мирового турне в поддержку самого успешного альбома "Brothers in Arms", вышедшего тиражом в 30 миллионов копий. Кроме того, Крис в 1988 году вместе с Марком Нопфлером, Аланом Кларком и Гаем Флетчером участвовал в записи второго сольного альбома басиста Dire Straits Джона Иллсли.

В его активе плодотворное сотрудничество с такими супер-звездами, как Пол Маккартни, Дэвид Гилмор, Эрик Клэптон, Элтон Джон, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Джо Кокер, Рэй Чарльз, Тина Тернер, Ван Моррисон, Том Джонс, Крис де Бург, Робби Уильямс и Шерил Кроу. Однако своим главным успехом Крис Уайт считает годы, проведенные в составе Dire Straits, и звук именно его саксофона во многом определяет общий саунд ставших культовыми альбомов "Brothers in Arms" и "On Every Street".

"Нам очень повезло найти единственного человека на планете, способного играть и петь, как Марк Нопфлер, сохраняя при этом целостность и самобытность манеры основателя Dire Straits, – говорит Крис Уайт. – Этим человеком оказался Теренс Рейс, выросший на восточном побережье Африки и впитавший основы английской, португальской, валлийской, ирландской и австралийской музыки. Будучи белым, он играет на гитаре, как чернокожий блюзмен. Думаю, без Теренса этот проект просто не состоялся ".

Миллионы слушателей, уже посетивших это в шоу в разных странах мира, поражены качеством звучания и мастерством исполнения музыкантов The Dire Straits Experience. "Испытать дрожь в темноте концертного зала" – так описывают свои впечатления от концерта зрители и мировая пресса.

По многочисленным просьбам израильских поклонников замечательные композиции The Dire Straits вновь прозвучат в Тель-Авиве – в исполнении всемирно известного шоу The Dire Straits Experience. В программе единственного концерта – незабываемые хиты легенд рок-музыки такие как "Money For Nothing", "Tunnel Of Love", "Brothers In Arms", "Sultans Of Swing" и многие другие.

Материал предоставлен пиар-агентством Sofia Nimelstein PR & Consulting/.