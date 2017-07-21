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"Черный монах" с Сергеем Маковецким и "Мадам Баттерфляй". Афиша на выходные

время публикации: 13:39 | последнее обновление: 13:48 блог версия для печати фото
"Черный монах" с Сергеем Маковецким и "Мадам Баттерфляй". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В субботу в театре "Гешер" можно будет увидеть киноверсию спектакля "Черный монах" с Сергеем Маковецким в главной роли, в постановке Камы Гинкаса.

- Приобрести билеты на киноверсию спектакля "Черный монах"

В субботу израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера представит в Беэр-Шеве премьеру мюзикла "Волк и семеро козлят".

- Приобрести билеты на мюзикл "Волк и семеро козлят"

В субботу на сцене Израильской оперы можно будет увидеть спектакль "Мадам Баттерфляй". Постановка оперного театра "Ла Скала", Милан.

- Приобрести билеты на оперу "Мадам Баттерфляй"

В пятницу – в Беэр-Шеве, а в субботу – в Ашдоде с большим концертом выступит московская группа "Алые маки".

- Приобрести билеты на концерт группы "Алые маки"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

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