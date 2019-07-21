"Заповедник 85": Еще бюджета на Арктику. Нашествие оппозиционных призраков. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 85-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В воскресенье, 21 июля, проект "Заповедник" представил новую, 85-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Путин, Сечин и Медведев с новой песней о бюджете РФ. Собянин, Золотов, Путин, Навальный, Соболь и Яшин в сказке о независимых кандидатах-привидениях, которых не хотели регистрировать на выборы в Мосгордуму. Путин, Лавров, Захарова, Медведев, Трамп, Лукашенко, Зеленский, Порошенко и Тимошенко исполняют частушки о самых важных новостях, теперь на цыганский манер.

В этом выпуске нашли отражение: сообщения в СМИ о том, что Сечен просил Путина предоставить "Роснефти" налоговые льготы на освоение Арктики; акция протеста в Москве с требованием зарегистрировать независимых кандидатов; угроза ухода "Визы" и "Мастеркард" из России из-за поправок к законопроекту "О национальной платежной системе"; сообщение агентства Kyodo о том, что Москва отказалась вести переговоры о передаче двух островов Японии; опубликованные в Daily Mail "тайные письма" посла Великобритании в США, в которых он назвал Трампа неумелым и некомпетентным политиком; очередная встреча Путина и Лукашенко; досрочные парламентские выборы в Украине.

Все выпуски "Заповедника" (DW)