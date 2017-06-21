"Мизери" - театральное воплощение повести Стивена Кинга: мистика и адреналин

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"Мизери" спустя почти 30 лет после выхода до сих пор остается одним из самых напряженных триллеров Стивена Кинга. История о писателе и его ревностной поклоннице была удачно перенесена на киноэкраны и давно прописана на театральной сцене (в октябре 2015-го образ Пола Шелдона ради бродвейского дебюта воплотил Брюс Уиллис). В России же "Мизери" ставят с конца 1990-х. В новой постановке Нины Орловской, которая будет показана в Израиле в июле, главные роли исполняют знаменитый актер, заслуженный артист России Даниил Спиваковский и народная артистка России Евгения Добровольская.

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"Мизери" - один из самых виртуозных психологических триллеров Стивена Кинга. В основе сюжета произведения лежат отношения двух героев книги - популярного писателя Пола Шелдона и его поклонницы Энни Уилкс. Не менее точно назвать эту книгу драмой, романом страстей, остросюжетной повестью... Как угодно, главное, что это – захватывающее чтение, заставляющее бурлить адреналин. Внутренний монолог, динамика, диалоги и поток сознания главного героя заставляют читателей стать соучастниками происходящего на страницах книги. Не случайно, этот роман Кинга экранизировался и не раз инсценировался. Кингу удалось заставить читателей сопереживать выдуманному герою в выдуманной ситуации, описанной им столь ярко и реально. У Стивена Кинга есть книги, к которым хочется возвращаться. "Мизери" - одна из них. Эту книгу можно читать и перечитывать, и при этом все еще чувствовать внезапный холодок, сопереживание и боль, страдание, отчаяние и, в некотором роде, обреченность – то есть все то, что можно описать английским словом "misery".

Оторваться от книги нереально – и привозимый в Израиль в июле спектакль полностью соответствует ее интриге. Популярный автор Пол Шелдон, автор "женских" романов о любовных злоключениях героини-сиротки по имени Мизери Честейн, после аварии попадает в плен к фанатичной поклоннице, бывшей медсестре по имени Энни Уилкс, одержимой маниакальной идеей сделать Пола своим "ручным писателем". Страдающая депрессивным психозом Энни, потерявшая рассудок на почве его же романов, заставляет Шелдона уничтожить рукопись нового романа, в котором Мизери погибает, и продолжить серию заново, угрожая в противном случае бросить его на произвол судьбы. Шелдон оказывается в мире патологии, кошмаров, помешательства - в ситуации, словно взятой из его книг. Зеркальное отражение выдуманного в реальности. Точнее, ряд уходящих в глубины подсознания отражений. Уединенный дом одержимой бесами Энни превращается в застенки, а существование Пола - в ад, полный боли, без времени и пространства. Кинг не просто написал гениальную книгу, он провел исследование о властности и преданности, о фанатизме и зависимости. Эта книга – своего рода лаборатория сложной психологии чувств и эмоций, эта иная реальность, мистика и ужас, превращение кумира в раба. И на сей раз – превращение литературы в театр.

Само название "Мизери" амбивалентно. С одной стороны, имя Мизери носила главная героиня книг Пола Шелдона; с другой, сам автор подобной эмоцией - misery - характеризовал свое душевное состояние в период написания этой повести. Историю создания "Мизери" Кинг излагает в своих мемуарах, упоминая, что образ Энни Уилкс и завязка истории пришли к нему во cне. В "Мизери" нет мистических сцен, традиционных сюжетов "литературы ужасов" с полнолунием и вампирами, но есть сочетание модернистской прозы с бульварным чтивом, "черный" юмор, описание тончайших нюансов психологического состояния героев, эссе о писательской доле, самоирония над писательством и ирония над поклонниками, погружение в подсознание как читателя, так и автора. Многие критики подчеркивали, что весь сюжет романа - не просто автобиографичные рассуждения Кинга, связанные с не самым приятным периодом в его жизни, но постоянные намеки на существование Энни Уилкс в голове самого писателя Пола Шелдона.

Неоднозначность и многослойность сюжета вдохновляли многих – Вест-Энд в Лондоне, нью-йоркский Бродвей, театр в Пенсильвании. В основу спектакля, поставленного Ниной Ордовской, который будут представлен в Израиле в июле при участии Евгении Добровольский и Даниила Спиваковского, легла известная пьеса знаменитого американского драматурга Саймона Мура. Пьеса Саймона Мура предлагает новый взгляд на героев Кинга – театральную версию истории "безумной" любви читательницы к автору сентиментальных романов. Писатель не "пишет, пока он жив, - он остается в живых, пока пишет". Смысл метафоры Кинга понятен - у истоков творчества не всегда стоит божественное вдохновение. "Часть его сознания - та, которая недоверчиво относилась даже к самым справедливым замечаниям редакторов, - заговорила о том, что Энни Уилкс безумна, что невозможно определить заранее, примет она книгу или нет, и, что бы он ни написал, это может обернуться против него. Но другая, гораздо более здравая часть его разума возразила, что он сразу почувствует, когда найдет правильный поворот сюжета. Но эти объяснения были всего лишь приятным самообманом. На самом деле его воображение иссякло. Работа продвигалась плохо потому, что он обманывал и сам это сознавал".

Роман был написан в 1987 году в период напряженных отношений Кинга с читателями. И, возможно, это во многом определяет сложность изложенной в "Мизери" истории взаимоотношений между писателем и его аудиторией: с одной стороны, безумная Энни Уилкс как собирательный образ читателей массовой литературы, с другой стороны, результат, которого может достигнуть писатель под давлением этой безумной аудитории – Пол Шелдон пишет один из своих лучших романов, находясь в доме Энни. "Мизери" - это процесс создания нескольких "историй", историй обоих персонажей, воплощенных в спектакле Нины Орловской при участии Евгении Добровольской и Даниила Спиваковского, чей дуэт построен на свежем восприятии сюжета Кинга и филигранном акцентировании деталей, на прорисовке психологического состояния героев, ироничной игре, без давящего чувства страха и опустошенности, но с подчеркиванием столь странных отношений главных героев, непредсказуемых помыслов. Этот спектакль - не передача сюжета близко к тексту, а недосказанность, смены настроения, поиски вдохновения и своего "я", поток ассоциаций и цитат – театральное наслаждения для ценителей Стивена Кинга.