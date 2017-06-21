Объявлены победители Третьего Еврейского кинофестиваля в Москве

20 июня в Еврейском музее и центре толерантности состоялась торжественная церемония закрытия Третьего Московского Еврейского кинофестиваля, который проходил с 12-го по 20 июня. За это время москвичи и гости российской столицы увидели 53 фильма, а также образовательную программу: лекции, обсуждения, мастер-классы.

Жюри под председательством Павла Лунгина, в которое вошли Игорь Угольников, Дмитрий Астрахан, Юлия Ауг, Артем Виткин, Елена Хазанова и Аркадий Укупник, вручили победителя четыре награды и специальный приз:

• Лучший художественный полнометражный фильм: "Вчерашний расцвет" (режиссер Крис Краус, 2016, Германия, Австрия, Франция); • Лучший документальный полнометражный фильм: "Кто теперь меня полюбит?" (режиссеры Томер Хейманн и Барак Хейманн, 2016, Израиль, Великобритания); • Лучший художественный короткометражный фильм: "Другими словами" (режиссер Таль Кантор, 2015, Израиль); • Лучший документальный короткометражный фильм: "Скрипка Джо" (режиссер Кахане Куперман, 2016, США); • Спецприз жюри: "Песнь песней" (режиссер Ева Нейманн, 2015, Украина).

Режиссер Андрей Кончаловский получил почетный приз "За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России", который ему вручил президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. В этом году семья продюсера Якова Каллера впервые вручила премию его имени: этой награды удостоился короткометражный фильм Константина Фама "Брут". На закрытии фестиваля был показан фильм Павла Чухрая "Холодное танго", с которого начался фестиваль "Кинотавр" в Сочи. Картина рассказывает о Великой Отечественной войне и Холокосте в Литве.

Фильм представили актриса Юлия Пересильд ("Край", "Битва за Севастополь", "Невеста"), продюсер Сабина Еремеева ("Короткое замыкание", "Измена") и оператор Игорь Клебанов ("Водитель для Веры", "Юнона и Авось").

Впервые в этом году в рамках фестиваля действует Общественный совет, в состав которого вошли президент ФЕОР Александр Борода, меценат Юрий Каннер, израильский дипломат Дорит Голендер, режиссер Александр Митта, продюсер Дмитрий Литвинов, а также известные журналисты и критики: Денис Рузаев, Сусанна Альперина, Давид Шнейдеров и Вадим Рутковский.

Все мероприятия проходили на ведущих культурных площадках Москвы: в Еврейском музее и центре толерантности, в киноцентре "Октябрь", кинозале ГУМа и Центре документального кино.

Этот фестиваль организован при поддержке фонда "Генезис", Российского еврейского конгресса, Еврейского Агентства "Сохнут", Федерации еврейских общин России, Еврейского делового клуба "Соломон" и кинокомпании Ark Pictures.