Опера в Акко: арии Генделя в стенах замка крестоносцев

Израильская Опера в начале августа 2017 года возвращается в рыцарский замок в Акко и проводит в старом городе уик-энд волшебной музыки.

В течение трех дней, с 3 по 5 августа, в стенах замка крестоносцев можно будет увидеть полную постановку оперы Генделя "Юлий Цезарь в Египте", заказанную специально для Оперного фестиваля в Акко у художественного руководителя Оперы в Атланте Томера Звулуна и американского хореографа Дональда Бёрда, а также "Волшебную флейту" Моцарта в уже традиционном спектакле для всей семьи и особое представление в ностальгическом ключе "Сделано в Израиле", составленное из песен Арика Айнштейна в исполнении солистов израильских оперы и Мики Гавриэлова.

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Оперный фестиваль в Старом Акко, признанном ЮНЕСКО объектом мирового значения, пройдет этим летом уже в четвертый раз. Музыка, постановки, которые можно увидеть только в этой крепости, старые стены, романтика, история, сама атмосфера древности, шум ветра, близость моря – все это делает фестиваль действительно незабываемым! И это могут подтвердить все те, кто побывал на трех предыдущих Оперных фестивалях в Акко.

Необходимо отметить, что Оперный фестиваль в Акко - это совместное детище Израильской оперы, Министерства туризма, Компании по развитию Старого Акко, Муниципалитета Акко и лично госпожи Райи Штраус Бен-Дрор, основательницы объединения "Сокровища Галилеи".

Стоит также подчеркнуть, что в постановках фестиваля традиционно принимают участие израильские, молодые, но уже известные солисты, и что этот фестиваль постепенно выходит на международную арену.

В пресс-конференции, прошедшей утром 20 июня в Акко, приняли участие мэр Акко Шимон Ланкри, госпожа Райя Штраус – филантроп и один из главных спонсоров фестиваля, Амир Галеви – генеральный директор министерства туризма, Дуду Харари – генеральный директор компании по развитию Акко, Цах Гранит – генеральный директор Израильской Оперы, Михаэль Айзенштадт - художественный руководитель Оперы, пианист Оперы Саша Иванов, солисты Израильской Оперы – Янив Деор и Клер Магнаджи, исполнившие дуэт Юлия Цезаря и Клеопатры, Анат Чарны, исполнившая арию Секста. Янив Деор, Клер Мегнаджи и Анат Чарны уже исполняли эти партии из оперы Генделя "Юлий Цезарь в Египте" в постановках этой оперы за рубежом. Песни Арика Айнштейна прозвучали в исполнении певцов Яира Полищука и Моран Абулоф. Аккомпаниатор – Эран Захави.

"Гендель, - утверждал английский сатирик Сэмюэль Батлер в своих "Записных книжках", - столь велик и столь прост, что понять его могут все". Воспользуемся этим напутствием и отправимся в Акко слушать Генделя, где опера "Юлий Цезарь в Египте" будет исполнена силами Иерусалимского Камерного оркестра под руководством Эйтана Шмайсера (этот оркестр участвует в фестивале уже третий год подряд). Среди солистов оперы - Янив Даор в роли императора Юлия, Клэр Мегнаджи в партии Клеопатры, Алон Харари исполнит партию Птолемея, Анар Чарны – Секст, Ницан Алон – Корнелия, Яир Полищук – Акилло, Таль Бергман – Нирено, Йоав Вайс – Курио. В этой постановке также примет участие балетный ансамбль "Вертиго", хореографические номера для которого поставил известный американский балетмейстер Дональд Бёрд - это его первая совместная работа с Израильской Оперой, как прочем и самого постановщика Томера Звулуна, начавшего карьеру в режиссерском отделе Израильской Оперы и с 2013 года возглавляющего Оперу в Атланте. Томер Звулун – автор многих оперных постановок во всем мире, но вот с Израильской Оперой в качестве режиссера он сотрудничает впервые. Сценограф этой постановки "Юлия Цезаря в Египте" - Александр Лисянский, художник по костюмам – Матти Ульрих, художник по свету - Ури Мораг, хореограф - Дональд Бёрд ((лауреат премии "Бесси" - Bessie Award), дизайн звука – Юваль Зильберштейн.

"Юлий Цезарь в Египте" ставится в Израиле крайне редко, хотя рассказывается в этой барочной опере об одной из самых известных в мире любовных историй. К тому же, это одно из самых популярных произведений Генделя - итальянская опера-seria, так что не упустите шансов услышать ее в полном исполнении. При жизни Генделя опера "Юлий Цезарь в Египте" ставилась трижды в Лондоне (премьера прошла в феврале 1724 году) и исполнялась всего 38 раз.

Главные герои этой оперы, как явствует из названия – Цезарь и Клеопатра, но не пытайтесь найти в этой опере точное следование историческим фактам, скорее – это музыкальная палитра персонажей.

Либреттист Генделя, итальянский музыкант, живший в Лондоне, Никола Хайм использовал различные ранние либретто, в основном повторяющие старые либретто Джакомо Франческо Буссани, которые первоначально поставил Антонио Сарторио в своей опере под названием "Giulio Cesare in Egitto" в 1676 году.

В операх Генделя интересен выбранный им тип певцов для главных партий, и характер тех либретто, которые он использовал для своих опер. По крайней мере, одна из главных мужских партий в каждой из опер Генделя (в данном случае партия самого Юлия Цезаря) написана для контртенора. Что касается либретто генделевских опер, то они основаны на псевдоисторических коллизиях, классической мифологии и романтических сюжетах. Генделю был необходим простор для фантазии – чтобы впечатлить зрителей как можно сильнее.

"Ворвавшись во дворец, Цезарь освобождает Клеопатру. Секст убивает Птолемея. У ворот Александрии Клеопатра получает царские скипетр и корону. В Египте воцаряется мир" - так можно пересказать содержание оперы в одной фразе. Опера дает свободную трактовку исторических событий 48 года до нашей эры в Александрии - похода Юлия Цезаря в Египет, гибели Помпея, встречи Цезаря с Клеопатрой и торжества Клеопатры над ее братом и соперником Птолемеем. В центре событий - прекрасная Клеопатра. Ей противостоит коварный и подлый Птолемей. Другая женская фигура, полная обаяния, Корнелия, вдова предательски убитого Птолемеем Помпея. В опере воссоздана атмосфера интриг, коварства и измены, царившая при египетском дворе. С тех пор у властей предержащих мало что изменилось, так что опера актуальна и сегодня. Опера о том, что если изменять основным ценностям и морали, то гуманизм исчезнет очень быстро, если только не победит любовь. У Генделю любовь побеждает.

Звулун подчеркивает, что крепость крестоносцев в Акко, построенная в 12-м веке, отлично вписывается в либретто и антураж оперы Генделя, в эту универсальную историю любви, секса, борьбы за власть, политических интриг и в конце концов гармонии, которая наступает в финале этого музыкального произведения. Кстати, известный факт: Юлий Цезарь побывал в Акко на пути в Египет в 47-м году до нашей эры и до сих пор одна из улиц старого города носит его имя. И до сих пор также памятна дорога, которую Юлий Цезарь велел проложить вдоль побережья от Акко к Газе – Via Maris.

Опера "Юлий Цезарь в Египте" будет исполнена в рамках Оперного фестиваля в Акко дважды: в четверг, 3 августа и на исходе субботы, 5 августа. Начало представлений - в 20:30.

"Сделано в Израиле" - программа, составленная специально к фестивалю в Акко. Солисты Израильской Оперы исполняют классику израильской песни - песни Арика Айнштейна с его разных альбомов. Художественный руководитель проекта – Давид Зебба. Гость программы – известный израильский исполнитель Микки Габриэлов. Среди солистов оперы, занятых в этой программе – Гони Кнаани, Яэль Левита, Моран Абулафия, Даниэла Скорка, Яир Полищук. В "Сделано в Израиле" выступят также солисты ансамбля "Мейтар" - студенты "Опера-Студио" - Ирина Альхаразов, Таль Ганор, Эфрат Вольфсон, Галина Баневич, Нофер Яакоби, Майя Бакштински, Михаль Дорон. У фортепьяно – сам Давид Зебба. Программа "Сделано в Израиле" будет показана на фестивале в Акко один раз – в пятницу, 4 августа в 21:00.

"Волшебная флейта" Моцарта, как уже было сказано, пройдет на фестивале в адаптации для всей семьи. Подобные "семейные" постановки уже стали доброй традицией фестиваля. "Волшебная флейта Моцарта" на иврите звучала на фестивале в прошлом году. В 2015-м для всей семьи ставилась "Золушка" Россини. "Волшебная флейта" Моцарта в особой адаптации в переводе на иврит Эхуда Манора и при участии солистов Израильской Оперы прозвучит на фестивале дважды – в субботу, 5 августа, в 11:00 и 13:00.

Это яркий и веселый спектакль в "детской" редакции, но с сохранением всех условностей этой оперы, кроме, пожалуй, приписанной Моцарту масонской ее символики, которая вряд ли существовала во время действия, определенное либреттистами (Эмануэль Шиканедер по мотивам сказок Кристофа Виланда) как "эпоха правления фараона Рамзеса I в Египте", но вполне была уместна в Вене в сентябре 1791 года во время премьеры этой оперы. "Волшебная флейта" - одно из последних оперных произведений Моцарта, ставшее подлинной жемчужиной мировой оперной классики. Веселая, фантастическая, полная загадочных, порой мистических превращений сказка в совершенной художественной форме говорит о вечном поиске смысла жизни, обретении себя. "Спасите! Спасите!" – так начинается эта волшебная история о принце Тамино, который должен найти Памину, дочь Царицы Ночи, пройдя множество испытаний. Царица Ночи вручила принцу волшебную флейту – она одна может помочь ему в поисках. Путешествуя, Тамино встречает удив¬ительных персонажей: забавного и трогательного человека-птицу Папагено, мудрого жреца Зарастро и коварного мавра Моностатоса. Пережив множество приключений и разочарований, пройдя испытания огнем и водой, принц в награду получает любовь Памины.

Сюжет оперы вобрал в себя мотивы народных сказаний, но вышел далеко за их пределы. Благодаря великой музыке Моцарта шедевр мировой оперы "Волшебная флейта" третье столетие звучит на крупнейших оперных сценах мира и вновь прозвучит и в Акко на Летнем Оперном Фестивале в субботу, 5 августа, в 11:00 и 13:00 и 15:00.

Оперный уик-энд в Акко проходит, как было сказано, по инициативе Израильской Оперы, министерства туризма и различных компаний по развитию Галилеи. Всего за последние годы различные организации вложили в реставрацию старого Акко более полумиллиарда шекелей. Сочетание культурного досуга и туристических развлечений неоднократно доказывало себя.

Классическая музыка и Галилея вновь становятся притягательными для израильских и зарубежных туристов. По сравнению с тем, что было в крепости Акко несколько лет назад, и даже в 2014-м году, когда в Акко впервые проводился Оперный Фестиваль, на котором была представлена опера Моцарта "Дон Жуан" (в 2015-м году – комическая опера Моцарта "Свадьба Фигаро", в 2016-м - "Похищение из сераля" Моцарта) прогресс - огромный.

Раскопки в крепости крестоносцев расширяются и залы реставрируются. К тому же, стены крепости становятся не только естественными декорациями, но и экранами для видео-проекций на соответствующие темы. Немалая заслуга в развитии Старого Акко и всей Западной Галилеи принадлежит филантропической организации "Сокровища Галилеи" ("Оцрот ха-Галиль"), основанной Раей Штраус Бен-Дрор, родившейся в Галилее и задумавшей сделать из этого района Израиля туристический рай.

Цель этой организации - развитие туризма и культуры в Западной Галилее, примером чего является Оперный фестиваль в Старом Акко – один из уже шести фестивалей в этом городе. Стоит отметить, что благодаря деятельности этой организации, создана специальная бесплатная аппликация, предназначенная, как и сам сайт "Сокровища Галилеи", для планирования поездок и поиска информации в области туризма, которая постоянно на нем обновляется. На сегодняшний день на сайте собрана информация более чем о 400 туристических объектах Западной Галилеи и отдельно – рекомендации касательно Оперного Фестиваля в Акко.

Публикуется по материалам PR-агентства