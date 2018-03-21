Total Red: в Тель-Авиве открывается выставка советского дизайна

В четверг, 22 марта, в Доме художников в Тель-Авиве откроется бесплатная выставка Total Red Design, посвященная дизайну советской повседневности. На выставке, которая будет работать до 22 апреля, представлены предметы советского быта, через призму которых можно не только заглянуть в дом, но и многое понять о менталитете советского человека.

Выставку курируют дизайнер Соня Олицкая, одна из учредителей Московского музея дизайна Надя Бакурадзе и декан факультета дизайна Технологического колледжа в Холоне Дана Ариэли.

"Все началось с Довлатова"

Идея выставки принадлежит Соне Олицкой. Соня приехала в Израиль из Москвы 1991 году в возрасте семи лет. Олицкая окончила факультет полиграфического дизайна в "Бецалеле", а на сегодняшний день преподает в нескольких колледжах и занимается оформлением выставок.

"Все началось с того, что во время одного из моих визитов в Москву мне подарили собрание сочинений Довлатова. Когда я прочла его "Чемодан", у меня появилась идея сделать выставку того, что привозили сюда из Советского Союза в своих чемоданах. Потому что везли совершенно невероятные вещи. Кто привозил спички, кто бумагу. А мои родители, например, привезли в Израиль байдарку", – рассказывает Олицкая.

В поиске единомышленников и специалистов, которые занимаются в Израиле советской и постсоветской культурой, Олицкая вышла на Надю Бакурадзе, которая когда-то принимала участие в создании Московского музея дизайна и была одним из организаторов первой в Москве крупной выставки советского дизайна в Манеже.

"Идея Сони заинтересовала меня тем, что она через предметы быта пыталась объяснить советскую повседневность, советский менталитет. Тем более, что в Советском Союзе на протяжении многих лет отсутствовали элементарные бытовые предметы, причем в каждый период – разные. И привыкшие к этому люди, уезжавшие в Израиль, совершенно не представляли, что их здесь ждет. Это было похоже на путешествие с Марса на Луну", – говорит Бакурадзе.

"Культурный перевес"

"Мой знакомый израильский дизайнер рассказывал, что в 92-м году ему позвонили и попросили помочь вещами семье новых репатриантов. Приехав к ним домой, знакомый обнаружил, что у них нет ничего, даже самого необходимого, зато они привезли с собой какое-то немыслимое количество ламината", – рассказывает Олицкая.

Подготовка к выставке началась с того, что Соня и Надя стали ходить по домам бывших новых репатриантов и проводить многочасовые интервью об обстоятельствах переезда и о том, что привезли репатрианты на новую родину. Среди вещей, помимо уже упомянутых туалетной бумаги, спичек и ламината, присутствовали многие другие совершенно удивительные предметы. Оказалось, что многие из тех людей, которые за последние несколько десятков лет не были на бывшей родине, продолжают хранить привезенные когда-то "иконы советской повседневности", как называет это Олицкая: "Советский человек всю жизнь трепетно относится к своим вещам, поскольку давались они ему с большим трудом. Это одна из его отличительных черт. Все чинилось, клеилось, книги отдавались в переплет. Любая комната советского пенсионера в хостеле – это мини-музей".

Тогда еще выставка носила рабочее название "Культурный перевес", и идея экспозиции была гораздо шире, поскольку авторы хотели проверить, как повлиял багаж приехавшего миллиона советских людей на израильский быт. Какую культуру быта, культуру питания привезли эти люди. Однако Олицкая и Бакурадзе вскоре поняли, что эта тема требует огромных затрат времени и средств, и решили сузить исследование до изучения советской повседневности и предметов быта – частного и общественного.

"Не ностальгическая, а этнографическая"

Интересно, что выставка говорит о дизайне, но на самом деле понятия "дизайн" в Советском Союзе не существовало, а практически вся советская промышленность до пятидесятых годов была военной.

"В то время, как в США, допустим, работали дизайнеры, которые думали об эргономике, об удобстве для человека, в Советском Союзе промышленность, будучи военной, просто не была приспособлена к нуждам человека. Например, неваляшка была произведена на пороховом заводе. Вы увидите на выставке настольные часы 50-х, в помпезном стиле роскоши сталинского периода. Циферблат этих часов снят с приборной панели самолета. А помните "Книгу о вкусной и здоровой пище" с ее богатыми, почти как голландские натюрморты, иллюстрациями? Я обожала эту книгу, потому что там была еда, когда в магазинах было пусто", – говорит Соня.

"По этой книге можно просто изучать психологию советского человека, которого книга не возмущала, хотя там была еда, которой не существовало. Эта постоянная раздвоенность сознания не могла не формировать определенный менталитет. И еще один крайне важный момент – ГОСТы. Они были на все – на нижнее белье, на носовые платки. В них описывалось, из какого материала может быть сделан этот платок, сколько миллиметров должна быть кромка, какой шов… А самих платков в продаже не было. Даже потом, когда уже в 70-е люди начали переселяться из коммуналок в отдельные квартиры и появился какой-то личный быт, все было подчинено ГОСТам, которые нормировали и определяли все аспекты жизни советского человека – что он должен делать, как ходить и в чем", – объясняет Надя Бакурадзе.

Работа над выставкой, как рассказывают кураторы, была похожа на работу археологов, потому что выяснилось, что более молодому поколению многие вещи незнакомы – например, диафильмы. Олицкая признается, что даже не знала, что это такое: "Казалось бы, прошло всего 30 лет. Это не сто и не две тысячи, когда археологи извлекают из земли черепок и ломают головы над тем, как использовалась эта штучка с дырочкой. Несмотря на короткий период, часть информации совершенно стерта, что крайне печально".

Также интересным кажется кураторам тот факт, что масса советских предметов оказались на поверку копией западных – классический консервный нож, пылесосы, печатные машинки.

При этом, если имена американских или европейских дизайнеров были широко известны, советские изобретатели предметов быта всегда были безымянными, даже если речь шла об объектах, тиражируемых в миллионах экземпляров. Работа по исследованию имен начинается, как объясняют кураторы, только теперь.

Экспозиция выставки, как и каталог, выстроена по примеру советской "Энциклопедии домашнего хозяйства" и поделена на четыре раздела: жилье и продукты питания, семья и детство, досуг, работа и общество. Идея состоит в том, чтобы экспонаты помогли израильскому зрителю, незнакомому с советским бытом, лучше понять образ жизни советского человека. Поэтому, как подчеркивают авторы, экспозиция не ностальгическая, а этнографическая.

Помимо экспонатов из частных коллекций, в экспозиции фигурируют экспонаты из коллекций музеев, в частности Московского музея дизайна, Фонда Марджани (Москва) и Музея упаковки (Москва).

Материал подготовила Алла Гаврилова





