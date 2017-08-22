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Досуг

Самые высокооплачиваемые актеры и актрисы мира. Рейтинг 2017 года

время публикации: 16:09 | последнее обновление: 16:11 блог версия для печати фото
Эмма Стоун (США)
Марк Уолберг (США)
Дженнифер Энистон (США)
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Журнал Forbes опубликовал рейтинги наиболее высокооплачиваемых актрис и актеров в мире, оценив их доходы от основной деятельности за последний год. Лидерами женского и мужского рейтингов оказались, соответственно, Эмма Стоун и Марк Уолберг.

Основной зарабаток в течение последнего года Эмме Стоун принесла главная роль в фильме "Ла-Ла Ленд", за которую она была удостоена "Оскара", "Золотого глобуса", приза Венецианского фестиваля как лучшая актриса, а также других наград.

Марк Уолберг за тот же период снялся в фильмах "Глубоководный горизонт", "День патриота" и "Трансформеры: Последний рыцарь". Самым кассовым из них стал очередной фантастический боевик из серии "Трансформеры". Но никаких кинематографических призов за эти роли он удостоен не был.

Ниже приведены "первые десятки" женского и мужского заработков. Отметим, что самые высооплачиваемые актеры зарабатывают заметно больше, чем самые высооплачиваемые актрисы. Даже актер, замыкающий "мужскую десятку", заработал за год больше, чем Стоун – причем в Болливуде, а не в Голливуде.

ТОП-10. Женский рейтинг

1. Эмма Стоун (США) – $26 млн
2. Дженнифер Энистон (США) – $25,5 млн
3. Дженнифер Лоуренс (США) – $24 млн
4. Мелисса Маккарти (США) – $18 млн
5. Мила Кунис (СССР/Украина-США) – $15,5 млн
6-7. Эмма Уотсон (Великобритания) – $14 млн
6-7. Шарлиз Терон (ЮАР) – $14 млн
8-9. Кейт Бланшетт (Австралия) – $12 млн
8-9. Джулия Робертс (США) – $12 млн
10. Эми Адамс (Италия-США) – $11,5 млн

ТОП-10. Мужской рейтинг

1. Марк Уолберг (США) – $68 млн
2. Дуэйн Джонсон (США) – $65 млн
3. Вин Дизель (Марк Синклер, США) – $54,5 млн
4. Адам Сэндлер (США) – $50,5 млн
5. Джеки Чан (Гонконг-США) – $49 млн
6. Роберт Дауни-младший (США) – $48 млн
7. Том Круз (США) – $43 млн
8. Шах Рух Хан (Индия) – $38 млн
9. Салман Хан (Индия) – $37 млн
10. Акшай Кумар (Индия) – $35,5 млн

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