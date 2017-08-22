Культовый певец Билли Джоэл вышел на сцену с желтой звездой на лацкане

Американский певец и музыкант Билли Джоэл, обладатель шести наград "Грэмми" и один из шести наиболее успешных в коммерческом отношении артистов США, старавшийся, по его словам, "держаться подальше от политики", выступил накануне вечером на площади Мэдисон-Сквер в Нью-Йорке, одетый в пиджак с желтой Звездой Давида на лацкане.

Об этом демарше культового исполнителя, ставшим его ответом на события в Шарлотсвилле, пишет во вторник, 22 августа, сайт газеты The Jerusalem Post.

С помощью этого печально известного знака, которым нацисты метили обреченных на смерть евреев, Джоэл, родившийся и выросший в бедной еврейской семье на Лонг-Айленде, выразил свое отношение к всплеску неонацизма и антисемитизма, охватившего в последнее время Америку, а также к "двусмысленной" позиции президента США Дональда Трампа.

Еще одним прозрачным намеком на его отношение к внутриполитической ситуации стал исполненный им хит Пэтти Смит Goodbye to You. Во время этого исполнения на заднике сцены проплывали портреты уволенных Трампом высокопоставленных сотрудников Белого дома: Стива Бэннона, Шона Спайсера и Энтони Скарамуччи.

Реакция на этот демарш знаменитого артиста была смешанной: многие пользователи соцсетей называли его "эпически смелым героем", а другие предположили, что он "сошел с ума".

В статье отмечается, что, в отличие от других звезд шоу-бизнеса, Джоэл до сих пор не делал громких заявлений по поводу политики. В интервью изданию Rolling Stone, данном в июне этого года, певец заявил, что "старается не лезть на трибуну и не указывать людям, что им делать и как думать". Он, однако, признался, что победа Трампа на президентских выборах "ошеломила" его – от этого человека он не ждет ничего хорошего.