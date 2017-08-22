Оркестр Симфонетт Раанана открывает сезон

Оркестр Симфонетт Раанана - это уникальный голос в мире классической музыки в Израиле. Это сочетание новаторства и качества, причем напрямую связанное с алией из бывшего СССР. Оркестр, отмечавший свое 25-летие в прошлом году, был основан в 1991-м, на пике алии 90-х и помог трудоустроиться как многим музыкантам-репатриантам из бывшего Советского Союза, так и молодым израильским музыкантам. Проект (бывший проект, а ныне уважаемый оркестр) воплотился в жизнь благодаря совместной инициативе муниципалитета Раананы, центра абсорбции репатриантов творческих профессий, Министерства образования, Еврейского агентства - Сохнута и Министерства абсорбции. Кстати, с 1996 по1999 год приглашенным композитором в оркестре Симфонетт Раанана был представитель именно алии 90-х - Иосиф Барданашвили.

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С самого начала оркестр стремился действовать на благо музыкального образования самых разных слоев населения и привлечения в лоно классической музыки все новой публики. Еще одной важной целью явилось изучение развития еврейской музыки на протяжении веков, пополнение сокровищницы израильской музыки и увековечивание Катастрофы и героизма еврейского народа через музыку. Своей деятельностью оркестр Симфонетт Раанана доказывает, что достичь целей, которые оркестр ставит перед собой, можно не только словами, но звуками музыки. Сезон 2017/2018 гг.. откроется уже 9 сентября, на исходе субботы, когда вместе с оркестром под руководством Омера Меира Веллбера выступит пианист Борис Гильтбург, исполняющий произведения Аарона Харлапа, Рахманинова и Бетховена (дополнительные концерты – в воскресенье, 10 сентября и в понедельник, 11 сентября). Борис Гильтбург, лауреат 11 международных конкурсов (в том числе 13-го международного конкурса имени Артура Рубинштейна в 2011-м году) родился в Москве, вскоре семья уехала в Израиль. Музыкой он занимался с пяти лет, впервые на международном конкурсе выступил в 9-летнем возрасте и был сразу замечен. Он получил мировое признание, побеждал на конкурсах в Германии, Англии, Италии, Испании. Отслужил в ЦАХАЛе, а в 2007-м году окончил Высшую Школу музыки при Тель-Авивском университете. Сейчас он более, чем востребованный в мире пианист, а его исполнение таково, что кажется будто музыка говорит, а игра на фортепиано похожа на речь, обращенную музыкантом к слушателям – музыкальную речь, звучание которой ясно передает характер исполняемых произведений. Интерпретации Бориса Гильтбурга убедительны настолько, что кажутся идеальными. Его музыка говорит, дышит, живет. И этой музыкой говорит, дышит, живет и сам пианист. В программе его выступлений с оркестром: Симфония Breve Аарона Харлапа; 3-й концерт Рахманинова для фортепьяно с оркестром; 3-я симфония ("Героическая") Бетховена.

Музыкальный руководитель оркестра - Омер Меир Веллбер - один из самых молодых талантов на международной сцене, восходящая звезда молодого поколения. Меломанам он знаком по его деятельности в Израильской Опере – в 2014-м году именно под его руководством в Опере был исполнен "Севильский цирюльник". Стоит отметить, что это был 30-й юбилейный сезон Оперы и честь его открыть предоставили столь молодому дирижеру. Веллбер также является дирижером Филармонического оркестра Театра Ла-Скала в Милане и музыкальным директором оперного театра в Валенсии в Испании. Забавно, что свою карьеру на сцене Израильской оперы он начал как аккордеонист в постановке "Воццека" восемь лет назад. С тех пор он дирижировал всеми знаменитыми операми по всему миру.

За годы своего существования оркестр принимал в гостях самых знаменитых израильских и зарубежных солистов и дирижеров. Дирижеры: Сальвадор Бротонс, Максим Шостакович, Константин Орбелян, Даниэль Этингер, Жизель Бен-Дор, Шуан Го и Ноам Шериф. Оперные певцы: Паата Бурчуладзе, Любовь Казарновская, Дмитрий Хворостовский, Чо Суми (Суми Йо), Джесси Норман и известный немецкий коллектив "Грегориан". Пианисты Хоакин Ачукарро, Фархад Бадалбейли, Мурад Адыгезалзаде, Оксана Яблонская, Ярон Кольберг и Арье Варди. Скрипачи: Максим Венгеров, Шломо Минц, Хагай Шахам, Александр Рождественский, Ванесса Мэй, Мириам Фрид и Николай Цнайдер. Виолончелисты: Арто Норас, Дмитрий Яблонский и Миша Майский. Оркестр также выступал с последним клейзмером из Галиции - Леопольдом Козловским и многими другими.

Оркестр придает большое значение пропаганде еврейской и израильской музыки, сохранению оригинальных культурных материалов, традиций и свидетельств. С момента своего создания, наряду с классическим репертуаром оркестр старается исполнять оригинальные произведения из богатого израильского музыкального наследия. За годы своего существования оркестр исполнил более 80 оригинальных работ, написанных по заказу специально для Симфонетт Раанана. Среди них – произведения, посвященные героике Праведников мира, обязательное исполнение произведений композиторов, погибших в Катастрофу. В 2007 году Симфонетт Раанана впервые обратился к трагической истории Альмы Розе, возглавлявшей женский оркестр Освенцима. Этот выдающийся концерт - уникальный отчет о жизни знаменитой скрипачки и дань уважения ее памяти.

В том же году оркестр завоевал престижную премию Энгеля за "уникальный вклад в развитие наследия еврейской музыки на протяжении поколений". После выступлений Симфонетт Раанана в Канаде во время Недели Катастрофы, оркестр был приглашен выступить на церемонии, проводимой в Европейском парламенте в Брюсселе в честь Международного дня памяти жертв Катастрофы.

Неординарный подход, динамизм и художественная свобода приводят в ряды поклонников оркестра самую разнообразную публику. В совместных выступлениях с Симфонетт Раанана в свое время появлялись Стив Уандер, Рэй Чарльз, Хосе Фелисиано, Йэн Андерсон, The Manhattan Transfer, Эмма Шаплейн, Дмитрий Хворостовский, Давид Д'Ор, Шломи Шабан, Асаф Амдурский, Марина Максимилиан и многие другие. В репертуаре оркестра оперы, мюзиклы, музыка для детей, танцевальные и мультимедийные шоу, записи для Sony International и многое другое.

Симфонетт Раанана придает особое значение подрастающему поколению. Оркестр продвигает образовательные музыкальные проекты в области классической музыки и всячески пропагандирует посредством музыки такие социальные и культурные ценности. У оркестра есть уникальная образовательная программа для детей в детских садах и начальных и младших классах школы, где кульминацией является встреча с оркестром. В основе этой программы – убеждение, что музыка повышает способность учиться, обогащает культурный мир ребенка, а также стремление вырастить новую молодую аудиторию. Оркестр дает почти 350 концертов в год, участвует в престижных фестивалях, таких как Фестиваль Израиля, Оперный фестиваль в Старом Акко, фестиваль Абу-Гош, фестиваль Кфар-Блюм и "Звуки в пустыне". С оркестром выступают победители конкурса "Кончерто" мастер-классов "Тель-Хай". В прошлом году именно этот оркестр выступал с Борисом Гребенщиковым, сопровождая его гастроли в Израиле. По инициативе дирижера и виолончелиста Дмитрия Яблонского Симфонетт Раанана был первым израильским оркестром, приглашенным на международный музыкальный фестиваль "Габала" в Азейрбаджане.

Симфонетт Раанана часто приглашают выступать за рубежом, включая США, Францию, Польшу, Германию, Данию, Эритрею, Азербайджан, Канаду, Бельгию, Швейцарию и Украину. Симфонетт Раанана также обязательно выступает перед людьми с особыми потребностями, например, оркестр дает специальные концерты для слабослышащих. Также годами взращивается понимающая публика среди социально слабых слоев населения, где классическая музыка не является приоритетом. Социальная миссия оркестра заключается в том, чтобы привести классическую музыку в любое место, к каждому гражданину. Один из таких примеров – выступления оркестра с театром движения "Маюмана" на Голанах 23 августа.

Музыкальный руководитель - Омер Меир Веллбер

Публикуется по материалам PR-агентства