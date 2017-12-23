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Досуг

О неземном удовольствии. Сексолог Катя Кацман отвечает на детские вопросы

время публикации: 22 декабря 2017 г., 05:58 | последнее обновление: 22 декабря 2017 г., 08:35 блог версия для печати фото
О неземном удовольствии. Сексолог Катя Кацман отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стала Катя Кацман – израильский сексолог, семейный терапевт, феминистка.

Первый вопрос ведущего был таким: "Семилетний мальчик сказал: "Секс это смешно". А 47-летний папа утверждает: "С этим не шутят". Кто из них прав?" Начав с упоминания об анекдоте "похихикали и баиньки", сексолог ответила, что правы и мальчик, и папа, поскольку секс можно рассматривать как инструмент для поднятия настроения, но к нему не стоит относиться поверхностно и руководствоваться только инстинктами: такой подход может влиять на качество сексуальных отношений. "Важна коммуникация – понимание того, что нужно партнеру", – говорит Катя Кацман.

О поцелуях. Ответ на вопрос 12-летнего мальчика "Кто целуется лучше всех?": "Тот, кого ты любишь". Четырехлетний мальчик спросил "Поцелуй – это оружие девочек?" (на иврите вопрос звучит как изящная игра слов) Сексолог считает, что поцелуй – это способ выражения чувств между двумя людьми, но никак не оружие.

Трехлетняя девочка спросила: "Страсть – это страшно?" "Если мы испытываем страсть, и нам не отвечают взаимностью – это страшно, больно, обидно, горько, это очень разочаровывает, это очень неприятно... Но страсть прекрасна, когда это происходит между взрослыми, половозрелыми, способными отвечать за свои действия людьми, по согласию", – считает Катя Кацман.

Посмотрев телерекламу, шестилетний мальчик спросил, что такое "неземное удовольствие". Ответ сексолога Кати однозначен: "Это секс".

Четырехлетний мальчик задал вопрос: "Мама, зачем вообще всё?" И тут ответ был быстрым и кратким: "Для удовольствия".

Трехлетний ребенок спросил: "Что ты можешь подарить мне? Я хочу всё". Ведущий уточнил: представьте себя всемогущей, но имеющей право подарить только что-то одно. И сексолог Катя Кацман выбрала такой подарок: "Способность наслаждаться жизнью".

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Программа "Детский недетский вопрос" с Катей Кацман

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