"Заповедник 103": Путин на связи из космоса. Трампа импичат. Мировая коммуналка. Мультсатира

В воскресенье, 22 декабря, проект "Заповедник" представил новую, 103-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новом, 103-м выпуске: 1. Заслуженный космонавт Путин, пребывая в космосе, отвечает на острые вопросы об экономике, Конституции РФ и протестах на своей пресс-конференции. Или не отвечает… 2. Музыкальный номер от Трампа, Мелании и Помпео о подлых кознях нижней палаты Конгресса США. 3. Последние мировые новости в живописном изображении обитателей политической коммунальной квартиры Меркель, Джонсона, Путина, Трампа, Си, Лаврова, Медведева и Лукашенко.

В этой серии нашли отражение: ежегодная пресс-конференция Владимира Путина; голосование по импичменту президента США в нижней палате Конгресса и палате представителей; "перемирие в торговой войне" между США и Китаем; заявление Путина о том, что Конституция нуждается в "новом осмыслении"; первое заседание обновленного парламента в Великобритании; признание бывшего бойца спецназа МВД Белоруси в убийствах политических оппонентов Лукашенко.

Все выпуски "Заповедника" (DW)