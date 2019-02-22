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Досуг

"Жить с чистой совестью". Александр Дов в передаче "Детские недетские вопросы"

время публикации: 06:45 | последнее обновление: 06:45 блог версия для печати фото
Александр Дов
Александр Дов и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Александр Дов (Медведенко, Медвин) – бард, радиоведущий, журналист, вопросы которого ставили в тупик Эхуда Барака и Ариэля Шарона.

Один мальчик спросил: "Как правильно задать вопрос, чтобы расположить собеседника?" "Это нужно делать уважительно, желая показать не себя, а собеседника... Правильно заданный вопрос должен дать возможность собеседнику раскрыться", – отвечает Александр Дов, оговариваясь при этом, что с политиками иногда приходится использовать и другие методы.

В студию Александр Дов пришел с гитарой. После просьбы спеть песенку о себе припомнил короткую песню "Здравствуйте, слоны" Булата Окуджавы, которая заканчивается такими словами: "Мы мышей жалеем, пусть они живут". И припомнил историю про то, как одна мышка вместе с Окуджавой в Переделкино смотрела сериал "Санта-Барбара", и чем это закончилось.

Отвечая на детский вопрос о том, кто такой Бог, Александр, в юные годы проявлявший свой талант в точных науках, говорит: "Господь Бог – это закон всемирной гармонии".

По мнению Александра Дова, "главное – прожить с чистой совестью": "Наверное, могу похвастаться. Я не нахожу на своей совести каких-то серьезных пятен".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Александром Довом

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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