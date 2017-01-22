"Порно-Оскар 2017": лучшей исполнительницей признана актриса русско-сербского происхождения

В ночь на воскресенье, 22 января, в отеле Hard Rock в Лас-Вегасе были названы имена лауреатов премии AVN Awards 2017, именуемой также "порно-Оскаром". Данная церемония состоялась по завершении 34-й эротической ярмарки Adult Entertainment Expo.

- Эротическая ярмарка AVN 2017. Фоторепортаж

Премии, как обычно, вручались почти в 100 номинациях, и имена большинства лауреатов неизвестны широкой публике.

В одной из самых престижных номинаций "Исполнительница года" победительницей признана 25-летняя Адриана Чечик, рассказывавшая в одном из интервью, что выросла как приемная дочь в американской семье, но имеет русские и сербские корни.

Лучшей актрисой года названа 31-летняя блондинка, известная под сценическим псевдонимом Клейо Валентин. Она выросла на ферме в Техасе, училась на ветеринара, но выбрала другую карьеру.

Фанаты назвали лучшей другую актрису: 25-летнюю Райли Рейд, чья необычная внешность объясняется тем, что среди ее предков были индейцы, доминиканцы, пуэрториканцы, голландцы, немцы и ирландцы.

Лучшей дебютанткой названа 19-летняя Холли Хендрикс из Индианы, взявшая себе псевдоним в честь знаменитого гитариста Джими Хендрикса.

Несколько призов досталось создателям пародийного фильма "Suicide Squad XXX".

Режиссером года снова был назван Грэг Лански – уроженец Франции, сумевший добиться успеха в Америке на сомнительном поприще создателя порнофильмов. Впрочем, в отличие от многих других в этой индустрии, Лански действительно является профессиональным фотографом, оператором и режиссером, а его фильмы отличаются высоким качеством съемок.