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Досуг

Михаль Бен-Нафтали удостоилась престижной литературной премии Израиля

время публикации: 21:12 | последнее обновление: 21:12 блог версия для печати

В воскресенье, 22 января, в порту Тель-Авива состоялась церемония вручения престижной литературной премии имени Сапира, которую в этом году получила Михаль Бен-Нафтали за роман "Учитель" ("А-Море").

В короткий список номинантов на премию имени Сапира также были включены писатели Янив Ицкович, Миа Леви-Ярон, Саймон Цимер, Нано Шабтай.

Роман "Учитель" Михаль Бен-Нафтали будет переведен на арабский язык. Автор также сможет выбрать второй язык, на который будет переведена книга за счет "Мифаль а-Паис". Лауреат, по традиции, не меняющейся уже долгие годы, получает денежную премию в размере 150 тысяч шекелей.

Остальные финалисты конкурса унесли домой по 40 тысяч шекелей.

В прошлом году премии удостоилась Орли Кастель-Блюм за свою книгу "Египетский роман".

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