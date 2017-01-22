Страсть, чувство и потоки воды в театре танца "Искушение"

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Театр танца "Искушение" из Санкт-Петербурга возвращается в Израиль с новой программой "Признание в любви". После успешных прошлогодних гастролей, театр танца "Искушение" из Санкт-Петербурга возвращается в Израиль с новой программой "Признание в любви". Более 3-х миллионов человек по всему миру уже посмотрели это шоу. Это единственное в своем роде, удивительно красивое хореографическое представление под реально льющимися на сцену струями дождя, никого не оставит равнодушным. Искушение вновь погрузит искушенную израильскую публику в море энергии, живого звука, драйва, фантастических световых эффектов, чувств, страсти, признания в любви, и все это с помощью танца и пластики. Море воды, удовольствия и неожиданных впечатлений разольется на лучших сценах Израиля с 11 по 19 марта.

Как можно поведать о любви и выразить все свои чувства и эмоции, не произнеся ни слова? Есть множество разнообразных способов, но самый чувственный и проникновенный из них - это пластика тела.

Шоу представляет собой хореографическое повествование о любви в бесконечном потоке воды и сложной, таинственной игре света и тени. Оно сопровождается музыкой наиболее известных и любимых мировых хитов, мелодии которых являются эмоциональной основой разностилевых танцевальных номеров, включающих как классические партии, так и современные направления с акробатическими трюками. Спектакль предполагает игровые моменты и интерактивное общение с залом, что всегда привносит в постановку элементы импровизации, непредсказуемости и неповторимости – зритель любит удивляться и всегда рад приятным сюрпризам.

В основе шоу "Признание в любви" – история о человеческих отношениях, одиночестве и любви, красноречиво рассказанная языком танца и пластики. Страсть и нежность, с которыми доносится до зрителя основная мысль музыкально-хореографического спектакля, неизменно вызывают у зрителей смех и слезы, сочувствие и волнение. По залу то и дело прокатываются волны романтики, позитивной энергии и бури эмоций.

Но главным сюрпризом шоу является то, что во время представления артисты театра Искушение действительно танцуют под настоящим дождем - на танцоров обрушиваются потоки воды, в блестящих и сверкающих брызгах воедино сливаются виртуозная хореография и безупречное актерское мастерство исполнителей. Чувственные и проникновенные танцы мокрых от дождя и слез счастья молодых и красивых танцовщиков, их искренние эмоции, любовь и энергия не оставляют публику равнодушной, а особенно – прекрасную ее половину. Атмосферу происходящего на сцене подкрепляет и музыка - ведь именно она, по мнению хореографа-постановщика, помогает наиболее точно передать настроение и главную идею спектакля.

В течение шоу "Признание в любви" на сцену, покрытую специальным материалом, выливается около тонны воды. Наиболее эффектное и невероятно красивое действо начинается, когда сцена на 10-15 сантиметров покрывается водой и в фейерверке водных брызг и искр юные Аполлоны синхронно и отточено начинают свое увлекательное и чувственное повествование о любви. Экзальтированные дамы в прямом и переносном смысле теряют сознание, а мужчины понимающе оценивают силовую подготовку артистов. Два часа таинства с предельной степенью влажности в зале наполнены драматическими событиями и душевными переживаниями, которые неизменно заканчиваются долгими непрекращающимися овациями в финале…

В основе успеха этого беспрецедентного шоу – оригинальная идея и, конечно, артисты, столь эффектно и эффективно ее воплощающие. Основной состав труппы театра включает в себя 12 танцоров, каждый из которых по-своему уникален и интересен. Среди них есть классические танцовщики - профессиональные артисты балета, хип-хоперы, брейкеры, гимнасты и даже многократный чемпион России по акробатике. Сами танцоры называют свой стиль "свободной пластикой", поскольку в их танцах присутствуют разные направления – хореография, неоклассика, джаз, модерн, хип-хоп. Большинство артистов театра - выпускники университета культуры Санкт-Петербурга. При этом, каждый из них - не только танцор, но и яркий актер, способный продемонстрировать сцене всю гамму эмоций и чувств представляемого номера – от нежной чувственной лирики до сурового и мощного мужского бескомпромиссного драйва.

Имена артистов, "искушающих" публику по всему миру танцами под дождем, известны и за пределами театра. Например, Александр Семенов, кроме всего прочего, еще и финалист телепроектов "Танцуй-2" и "Танцуют все - 6". Уверенно войдя в Топ-5 лучших танцоров-мужчин стран СНГ, он сотрудничал с режиссером знаменитого голливудского фильма "Шаг вперед - 4" Кристофером Скотом, а также с известным хореографом и судьей "SYTYCD USA" (популярное американское танцевальное шоу-соревнование "Думаешь, ты умеешь танцевать?", транслируемое в США на телеканале "Fox") Шейном Спарксом. Ну, а идея уникального хореографического шоу под дождем принадлежит Рустаму Надыршину - молодому и амбициозному хореографу-постановщику, который постоянно стремится к созданию чего-то неординарного, уникального, неповторимого и невероятно красивого, о чем бы потом говорили миллионы. Основав в культурной столице России в 2009 году театр танца "Искушение", Надыршин за все недолгое время существования коллектива создал 6 крупных постановок, три из которых признавались "Лучшими проектами России". В Израиль Рустам, совмещающий сегодня в театре обязанности директора, худрука и солиста, привозит свою самую новую и, по его словам, лучшую работу – шоу под дождем "Wet Temptation".

Заказ билетов - по телефону 03-5226646 или в кассе "Билетру".

Дополнительная информация на сайте шоу.