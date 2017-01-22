Скоро в Израиле шоу "Дамские угодники"

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В феврале в Израиле впервые выступит мужской театр. Прекрасный подарок для дам и их поклонников и единственное в России "мужское шоу" "Дамские угодники".

Это настоящий театр, придуманный мужчинами, чье призвание – создавать красоту в танце специально для женщин.

"Дамские угодники" — это 15 артистов, которых объединяет любовь к танцу, театру и к сцене, а также стремление создавать женщине праздник. Визитная карточка коллектива – авторские спектакли (от режиссуры до костюмов), соединившие эротический танец, хореографию и театральное искусство в единое целое. Ведущие Александр Меркурьев и Сергей Назаров виртуозно выстраивают диалог между залом и "угодниками".

Вход на мероприятие только для лиц 18+.

Билеты по ссылке.