22 января 2017 г.
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Досуг

Скоро в Израиле шоу "Дамские угодники"

время публикации: 12:59 | последнее обновление: 12:59 блог версия для печати фото
В феврале в Израиле впервые выступит мужской театр

Публикуется на правах рекламы

В феврале в Израиле впервые выступит мужской театр. Прекрасный подарок для дам и их поклонников и единственное в России "мужское шоу" "Дамские угодники".

Это настоящий театр, придуманный мужчинами, чье призвание – создавать красоту в танце специально для женщин.

"Дамские угодники" — это 15 артистов, которых объединяет любовь к танцу, театру и к сцене, а также стремление создавать женщине праздник. Визитная карточка коллектива – авторские спектакли (от режиссуры до костюмов), соединившие эротический танец, хореографию и театральное искусство в единое целое. Ведущие Александр Меркурьев и Сергей Назаров виртуозно выстраивают диалог между залом и "угодниками".

Вход на мероприятие только для лиц 18+.

Билеты по ссылке.

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Воскресенье, 22 января 2017 г.
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