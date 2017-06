CirColombia - цирковая вечеринка нон-стоп 

В начала августа в Израиле выступит Цирк из Колумбии – который так и называется "ЦирКолумбия" - CirColombia. CirColombia впервые представит в Израиле свое музыкально-акробатическое-эквилибристическое шоу Acelere.

CirColombia продолжает серию "Цирки мира" в Израильской Опере. Шоу Acelere, которое будет представлено в Израиле впервые, шумное, ритмичное, яркое, в красках и в темпе Южной Америки. Acelere, что в переводе с испанского означает "ускорение", "акселерация" – это вокал, танцы, акробатика и очень много музыки, так что легко можно назвать Acelere и цирковым концертом. Мощный и оригинальный пульсирующий саундтрек Acelere и коллективная энергия 12 циркачей создают чувство подлинности происходящего, что не так уж часто встречается в современном цирке. Но, главное, что это шоу – рассказ о самой Колумбии, о жизни на улицах ее городов, где проводят свое время молодые люди, нашедшие в цирке возможность показать свои таланты. Цирк становится для них насущной альтернативой, для нас – прекрасным зрелищем, а шоу Acelere - это не обычное цирковое представление, а своеобразный портрет современной Колумбии, где много музыки и веселья, и где серьезно стоят вопросы личной безопасности и агрессии. Acelere - это сама жизнь, но все-таки на цирковой сцене. В сценарии этого представления использованы жизненные истории самих молодых артистов, которые решили рассказать о своей судьбе с помощью цирковых трюков и приемов, с помощью прыжков, акробатики, эквилибристики и харизмы.

Трюки этого шоу – это метафоры; его музыкальные интерлюдии – прекрасны сами по себе; качели в воздухе сравнимы с погружением в воду; а энергия, динамика, молодость, мускулы, изящество, подлинность чувств, грациозность, интеллигентность, солидарность, смесь сил, умений и смелости, наполненной адреналином, и сексуальность 12 молодых артистов зашкаливают и электризуют зал, как и качели, веревки, огни, полное отсутствие гравитации, поэзия риска через акробатику и чувство свободы полета. А вы сами хотите полетать на этой нон-стоп цирковой вечеринке?

Хореография и музыка Acelere основаны на латиноамериканских ритмах, хип-хопе, модных рингтонах, рэпе. Постановщик-хореограф спектакля - Карлос Нето, немало сделавший в области видео и анимации (он работал с компаниями Nintendo и Sony, со студией Warner Brothers), и привнесший образы компьютерных игр на улицы Колумбии в этом шоу. В шоу участвуют цирковые актеры – выпускники национальной школы "Circo Para Todos" ("Circus For All"), которая поддерживает молодых людей из группы риска в Колумбии посредством циркового обучения. Эта "Школа для всех" существует уже 22 года в городе Кали на западе Колумбии и выпустила более 100 профессиональных циркачей, привлекла к различным курсам 4500 детей. Выпускники этой школы работают в различных профессиональных цирках мира, а мы пока что можем увидеть Acelere – шоу сколь впечатляющее и захватывающее, столь и профессиональное, полное риска, доверия, умения, отваги и адреналина. Шоу, в котором цирковое пространство становится игровой площадкой.

Фелисити Симпсон - директор CirColombia и креативный продюсер группы - начала свою карьеру как артистка цирка в Англии и в Европе, прежде чем переехать в Бразилию, где она в 1980-е годы основала Intrepida Trupe, в результате чего цирк вышел на совершенно новый уровень – уровень мюзиклов, оперы и шоу под открытым небом. В течение следующих 20 лет Фелисити использовала свой цирковой опыт для создания инноваций в бизнесе и в сфере образования. В 1995 году она вместе с артистом цирка Гектором Фабио Кобо основала в городе Кали в Колумбии некоммерческую организацию Circo Para Todos, первую профессиональную цирковую школу в мире, предназначенную для детей из неблагополучных семей, для их социальной и экономической интеграции в обществе. Эта школа в 2005 году стала Национальной цирковой школой Колумбии, главным учебным заведением Южной Америки для циркового. Оставаясь главой этой школы, Фелисити Симпсон в 2006 году создала CirСolombia ltd. для предоставления профессиональных возможностей молодым выпускникам Circo Para Todos (Circus for All) - и уже в 2011 году представила их дебютное шоу Urban, которое оказалось настолько удачным, что было показано в Мадриде, Париже, Нью-Йорке, Сиднее и Рио-де-Жанейро.

