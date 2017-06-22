Исполнитель романсов Олег Погудин и его "Звезда любви" – в Израиле

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22 июня Израиле начинаются выступления "серебряного голоса" России – певца Олега Погудина. Любимец публики не в первый раз выступает в нашей стране – на этот раз он представит зрителям новую программу "Звезда любви". Певец исполнит русский классический и городской романсы, мировые хиты Шарля Азнавура, Эдит Пиаф и Александра Вертинского.

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Двадцать c лишним лет назад на советском телеэкране мелькнул скромный молодой человек, необычно хорошо спевший несколько романсов. Этого молодого человека звали Олег Погудин. В 1990 году, когда он закончил Ленинградский театральный институт, ему было 22 года. Три года Олег играл в театре Товстоногова, после чего переключился на исполнение романсов, которое является его истинным призванием.

На протяжении уже трех десятилетий Олег Погудин является ведущим российским исполнителем в жанре романса и лирической песни. В репертуаре певца более пятисот произведений разных жанров – русский городской и классический романс, эстрадная европейская песня, арии из мюзиклов и оперетт, народные песни, романсы П. И Чайковского, песни А. Вертинского и Б. Окуджавы, советская эстрадная и военная песня – в общей сложности более двадцати тематических программ. География выступлений охватывает три континента, а сами песни исполняются более, чем на десяти европейских языках.

За время творческой деятельности Олег Погудин успешно выступал с такими оркестрами как БСО им. П. И. Чайковского, Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", оркестр народных инструментов им. Осипова; тем не менее, большинство выступлений артиста проходит с камерным ансамблем, замечательными музыкантами, которых певцу посчастливилось собрать вместе за годы работы.

Олег Погудин является обладателем множества различных премий и титулов, а также удостоен ряда почетных званий, среди которых "Заслуженный артист Российской Федерации" и "Народный артист Российской Федерации". Он также лауреат премии правительства Российской Федерации и награжден медалью "В память 300-летия Санкт-Петербурга".

"Он поет не голосом, а душой" – утверждают поклонники творчества Олега Погудина, этого обаятельного и талантливого певца и замечательного артиста, неутомимого пропагандиста романса и лирический песни.

Программа "Звезда любви", которую Народный артист России, блистательный тенор Олег Погудин представит в июне израильским зрителям, выстроена тонко и точно. Российские шлягеры и мировые хиты, классические романсы в исполнении чуткого, в высшей степени профессионального певца, создают особую интимную, теплую атмосферу.

Заказать билеты можно также по телефону 03-5226646.