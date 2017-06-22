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Премьера фильма "13 минут": немецкий плотник едва не предовратил WWII

время публикации: 19:33 | последнее обновление: 19:37 блог версия для печати фото
Адольф Гитлер

30 июня в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе состоится премьера фильма "13 минут", снятого немецким кинорежиссером Оливером Хиршбигелем, известным зрителю по фильму-римейку "Вторжение похититетелей тел" с Николь Кидман и Дэниэлом Крейгом в главных ролях.

Об этом пишет в четверг, 22 июня, сайт газеты The Jerusalem Post.

Новый фильм, снятый в жанре классического триллера, основан на реальных событиях, едва не изменивших мир. В нем рассказывается о покушении на Гитлера, предпринятом антифашистом Иоганном Георгом Эльзером – плотником из швабской деревни.

Эльзер не сомневался, что пришедшие к власти нацисты, уже вторгнувшиеся в Польшу, ввергнут страну в большую войну, и решил убить фюрера. 8 ноября 1939 года в мюнхенской пивной "Бюргербройкеллер", где Гитлер ежегодно выступал перед ветеранами Национал-социалистической рабочей партии Германии в годовщину так называемого "Пивного путча", Эльзер установил самодельное взрывное устройство с часовым механизмом.

Устройство, вмонтированное в колонну, сработало, в результате этого теракта погибли семь человек и 63 получили ранения. Однако Гитлера среди пострадавших не оказалось: фюрер ограничился на этот раз кратким приветствием и покинул зал за тринадцать минут до взрыва.

В тот же вечер Эльзер был схвачен на швейцарской границе и в ходе допроса в застенках гестапо под пытками сознался в содеянном. Этот теракт стал триггером для операции по захвату эсэсовцами британских агентов в Нидерландах, поскольку Гиммлер был уверен, что за покушением стояли британские секретные службы.

Эльзер был помещен в Заксенхаузен, затем переведен в Дахау и расстрелян 9 апреля 1945 года по личному распоряжению Гиммлера и с ведома Гитлера – за 20 дней до освобождения концлагеря союзниками.

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