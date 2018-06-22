"Меня выбрали слова". Поэт Владимир Вишневский отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Владимир Вишневский – поэт, отец восьмилетней дочери, которая однажды ему сказала: "Терпи, папа. Чем лучше живешь, тем больше терпишь".

Вишневский говорит, что ему не стыдно было бы прочитать Богу следующую свою строчку: "Жить надо так, чтоб не сказали "помер"".

На детский вопрос "Что такое судьба?" у него есть готовый ответ: "У всех свои несбыточные "бы", но каждый – гений собственной судьбы". "Меня выбрали слова", – это уже о судьбе собственной.

Давно был сформулирован ответ и на другой вопрос, который задают дети всех возрастов, "Что такое любовь?": "Это когда одного единственного человека тебе не хватает больше, чем всех вместе взятых других".

Но нашлось место и экспромту. Вопрос: "Что такое расцвет сил?" Ответ: "Это то, что приписывают любому юбиляру".

Японская девочка попросила ответить одним словом на вопрос "О чем ты думаешь всю свою жизнь?" Вишневский, которому зачастую достаточно одной строчки, почти уложился в одно слово: "Как жаль".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Владимиром Вишневским

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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