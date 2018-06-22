"Возвращение": настольная игра о самом выдающемся еврейском стартапе

Обучение в игровой форме всегда считалось одной из самых лучших форм познания мира. "Это и учеба, и игра" – пелось в заставке к легендарной передаче АБВГДЕйка. А в английском языке даже возник термин edutainment – одно из тех слов-кошельков, о которых говорил Льюис Кэролл. Обозначает он обучение, одновременно являющееся развлечением.

В августе 2017 года Всемирная сионистская организация, основанная на Первом сионистском конгрессе в Базеле, отметила 120-летний юбилей. Департамент поддержки репатриации ВСО решил отказаться от привычного выпуска буклетов, маек и шапок, а создать игру, цель которой – приблизить евреев диаспоры к Израилю, позволить им задуматься о своем месте в еврейском государстве, познакомить с малоизвестными страницами создания Израиля. Заодно игра рассказывает о роли, которую сыграла ВСО в истории сионистского движения. Сегодня создание государства Израиль признано самым выдающимся еврейским стартапом XX века.

Проект получил название "Возвращение". В коробке, помимо игрового поля, фишек, карт и правил – иллюстрированное пособие по репатриации в Израиль – "Инструкция по возвращению". Из него можно не только узнать, "как здесь все устроено", но получить рекомендации, касающиеся процедуры репатриации и первых шагов на исторической родине: скажем, что брать с собой и как открыть счет в банке.

Современный Израиль неразрывно связан с еврейской традицией. И авторы игры стремятся подчеркнуть эту связь даже в самых незначительных деталях. Например, вместо кубика здесь волчок-савивон. Правда, в отличие от хануккального дрейдла, у него не четыре, а шесть граней.

Первым языком, на котором вышла игра, стал русский. Это связано это с тем, что русскоязычная диаспора – самая многочисленная, она составляет более миллиона потенциальных репатриантов. Но при том она и самая рассредоточенная. Это не только Россия и Украина, но и США и Канада, Германия и даже Британия. Русскоязычные еврейские общины остались в каждом государстве, возникшем на месте СССР. И это очень важная задача – навести мосты между Израилем и еврейскими общинами, где бы они ни находились. На очереди перевод игры "Возвращение" на другие языки: английский, французский, испанский.

На сегодня Департамент поддержки репатриации напечатал 1000 экземпляров игры. 100 из них заказал “Сохнут”. Распространять игру планируется с помощью посланников ВСО в разных странах, посредством дружеских организаций, еврейских общин. Департамент поддержки репатриации ВСО открыт для контактов и предложений со стороны организаций, групп и просто людей. Важно, чтобы евреи диаспоры узнали об игре и захотели ее получить.

Перед игрой каждый выбирает себе героя – видного деятеля сионистского движения. Именно он и будет представлять вас на игровом поле, а его специальная особенность – как палочка-выручалочка, которая дает сверхсилу. Правда, воспользоваться ей можно всего один раз – так что лучше поберечь до критических случаев.

Игрокам предстоит пройти по игровому полю путь из Базеля, где, по словам Теодора Герцля, он основал еврейское государство, до столицы – Иерусалима. Но цель – не просто пройти маршрут первым. С собой в Израиль нужно доставить как можно больше репатриантов. Олим символизируют корабли, которые вы собираете и теряете по ходу игры – в зависимости от событий, происходящих с вами в пути.

Эти события рассказывают о еврейской истории последних 120 лет. Как и всегда у евреев, горе здесь чередуется с радостью. С точки зрения игры, трагические эпизоды отодвигают вас от победы, а радостные – приближают к ней. А событие "Катастрофа европейского еврейства" не только лишит вас всех кораблей, но и заставит вернуться к исходной точке маршрута.

Карточка "дело Бейлиса" заставит вас потерять один корабль и пропустить ход, а карточка "Решение ООН о разделе Палестины" приблизит вас на десять шагов вперед на пути к обретению Земли обетованной. "Захват Адольфа Эйхамана" заставит остальных игроков отдать вам по кораблю.

Однако главное в этой игре – не победить, а пройти маршрут, познакомиться с вехами современной еврейской истории (недаром правила требуют прочесть вслух всю информацию, которая есть на карточках). В Пасхальный седер сидящие за столом должны считать себя вышедшими из Египта. "Возвращение" разделяет этот подход – все участники игры чувствуют, что это произошло не только с их народом, но и с ними самими.

Игра напоминает, что с реализацией главной цели сионистского движения – созданием еврейского государства – сионизм не утратил своей задачи. Но если на первом этапе движения евреи нуждались в собственном государстве, сейчас страна нуждается в своем народе – не только в израильтянах, превративших государство в процветающую демократию, но и в евреях диаспоры, ощущающих себя частью единого древнего народа и знающих, что у них есть свой дом – Израиль.

Публикуется в рамках информационного партнерства