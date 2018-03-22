Опрос Музыкального канала к 70-летию Израиля: любимый певец – Арик Айнштейн, певица – Офра Хаза

Музыкальный телеканал (24-й) опубликовал итоги рейтинга любимых певцов, приуроченный к 70-летию независимости государства Израиль.

Статус любимой песни, согласно опросу, получила песня "Ани ве-Ата" ("Я и ты") Арика Айнштейна на музыку Мики Габриэлова.

На втором месте – его же исполнение песни Авраама Халифи на музыку Йони Рехтера "Атур Мицхеха" ("Твой лоб увенчан черным золотом").

Третье место – у песни "Ми Маамаким" ("Из глубин") Идана Райхеля.

Любимым певцом был признан Арик Айнштейн, на втором месте – Шломо Арци, на третьем – Йорам Гаон, на четвертом – Эяль Голан.

Первое место в списке любимых певиц заняла Офра Хаза, второе и третье места поделили Рита и Хава Альберштейн, на четвертом месте – Сарит Хадад.

Любимая группа – "Каверет", на втором месте – "Проект Идана Райхеля", на третьем – "Машина", на четвертом – "Шлишият Гешер а-Яркон".