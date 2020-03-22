"Заповедник 115": Вечный царь. Кому от коронавируса польза. Мультсатира
Проект заповедник представил новую, 115-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Кремлевские бояре Володин, Песков, Золотов, Рогозин, Мишустин, Сечин и Шойгу уговаривают своего царя Путина править и дальше.
2. Мировые лидеры и их помощники собираются, чтобы хором исполнить песню о напавшем на Землю коронавирусе.
3. Советский агиттеатр выступает со стихами о поправках в Конституцию.
Инфоповоды:
– Конституционный суд РФ дал свое согласие на обнуление президентских сроков.
– Почти все страны Европы закрыли свои границы из-за эпидемии коронавируса.
– В Москве запрещены все массовые мероприятия, в которых участвует больше 50 человек.
– Коронавирус внес коррективы и в президентские выборы в США. Байден и Сандерс уже отменили свое участие в крупных митингах и предвыборных дебатах.
– В Израиле из-за коронавируса был перенесен уголовный суд над Нетаньягу.
– Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию.
Все выпуски "Заповедника" (DW)