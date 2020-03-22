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NEWSru.co.il :: Досуг22 марта 2020 г., 19:53

"Заповедник 115": Вечный царь. Кому от коронавируса польза. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 115": Вечный царь. Кому от коронавируса польза. Мультсатира

Проект заповедник представил новую, 115-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Кремлевские бояре Володин, Песков, Золотов, Рогозин, Мишустин, Сечин и Шойгу уговаривают своего царя Путина править и дальше.
2. Мировые лидеры и их помощники собираются, чтобы хором исполнить песню о напавшем на Землю коронавирусе.
3. Советский агиттеатр выступает со стихами о поправках в Конституцию.

Инфоповоды:

– Конституционный суд РФ дал свое согласие на обнуление президентских сроков.
– Почти все страны Европы закрыли свои границы из-за эпидемии коронавируса.
– В Москве запрещены все массовые мероприятия, в которых участвует больше 50 человек.
– Коронавирус внес коррективы и в президентские выборы в США. Байден и Сандерс уже отменили свое участие в крупных митингах и предвыборных дебатах.
– В Израиле из-за коронавируса был перенесен уголовный суд над Нетаньягу.
– Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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