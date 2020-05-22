"Хочу быть ангелом". Людмила Улицкая в передаче "Детский недетский вопрос"
Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Впервые передача была записана с помощью программы Zoom, а не в студии. И впервые мы представляем программу "Детский недетский вопрос", вышедшую в рамках мероприятий Limmud FSU Israel.
Гостем передачи стала Людмила Улицкая – писательница, переводчица, сценаристка. Обычно каждое утро с правой стороны около компьютера ее ждала бумажка с перечнем дел "на сегодня". В новой реальности, когда мир живет по законам карантина, этой бумажки нет. "Я не знаю, что мне принесет сегодняшний день. Мы живем в зоне неизвестного. И это дико интересно", – говорит Улицкая.
О том, что изменится в мире: "Первое, что произойдет: сократится уровень потребления. Второе: люди еще долго будут настороженно относиться друг к другу".
Программный вопрос передачи: "Я хочу быть собакой с хвостиком. А ты кем хочешь быть?" "Ангелом. Я хочу помереть и летать", – отвечает Людмила Евгеньевна, которая рассчитывает "наладить отношения" со смертью.
Еще один программный вопрос: "Что такое талант, и зачем он дается людям?" "Мир – это большой текст... Талант – это способность разговаривать с Творцом на языке текста", – полагает Улицкая.
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Людмилой Улицкой
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.
Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook
Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"