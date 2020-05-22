"Хочу быть ангелом". Людмила Улицкая в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Впервые передача была записана с помощью программы Zoom, а не в студии. И впервые мы представляем программу "Детский недетский вопрос", вышедшую в рамках мероприятий Limmud FSU Israel.

Гостем передачи стала Людмила Улицкая – писательница, переводчица, сценаристка. Обычно каждое утро с правой стороны около компьютера ее ждала бумажка с перечнем дел "на сегодня". В новой реальности, когда мир живет по законам карантина, этой бумажки нет. "Я не знаю, что мне принесет сегодняшний день. Мы живем в зоне неизвестного. И это дико интересно", – говорит Улицкая.

О том, что изменится в мире: "Первое, что произойдет: сократится уровень потребления. Второе: люди еще долго будут настороженно относиться друг к другу".

Еще один программный вопрос: "Что такое талант, и зачем он дается людям?" "Мир – это большой текст... Талант – это способность разговаривать с Творцом на языке текста", – полагает Улицкая.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Людмилой Улицкой

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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