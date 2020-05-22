Иерусалим:
21 - 28°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
27 - 43°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг22 мая 2020 г., 07:02

"Хочу быть ангелом". Людмила Улицкая в передаче "Детский недетский вопрос"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Людмила Улицкая Людмила Улицкая и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Впервые передача была записана с помощью программы Zoom, а не в студии. И впервые мы представляем программу "Детский недетский вопрос", вышедшую в рамках мероприятий Limmud FSU Israel.

Гостем передачи стала Людмила Улицкая – писательница, переводчица, сценаристка. Обычно каждое утро с правой стороны около компьютера ее ждала бумажка с перечнем дел "на сегодня". В новой реальности, когда мир живет по законам карантина, этой бумажки нет. "Я не знаю, что мне принесет сегодняшний день. Мы живем в зоне неизвестного. И это дико интересно", – говорит Улицкая.

О том, что изменится в мире: "Первое, что произойдет: сократится уровень потребления. Второе: люди еще долго будут настороженно относиться друг к другу".


Программный вопрос передачи: "Я хочу быть собакой с хвостиком. А ты кем хочешь быть?" "Ангелом. Я хочу помереть и летать", – отвечает Людмила Евгеньевна, которая рассчитывает "наладить отношения" со смертью.

Еще один программный вопрос: "Что такое талант, и зачем он дается людям?" "Мир – это большой текст... Талант – это способность разговаривать с Творцом на языке текста", – полагает Улицкая.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Людмилой Улицкой

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:02 "Хочу быть ангелом". Людмила Улицкая в передаче "Детский недетский вопрос"
07:56 Порноактриса, заявлявшая о романе с Трампом, стала героиней комиксов о Космических войсках
20:00 "Заповедник 123": Как Трамп Луну делил. Возвращение Саакашвили
07:15 Официально объявлено, что конкурс "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме
09:32 "Евровидение" в этом году проходит в формате онлайн-концертов
07:02 "Gamer grandma": 90-летняя японка признана Книгой рекордов Гиннесса самым пожилым геймером планеты
13:40 Взломаны компьютеры Мадонны, Леди Гаги и Брюса Спрингстина: хакеры дали "пробный выстрел"
15:27 COVID-19 стал преградой к проведению кинофестиваля: мероприятие в Каннах не состоится
15:09 Юбилей барона: Иерониму Карлу Фридриху фон Мюнхгаузену – 300 лет
20:04 "Заповедник 122": Жизнь после карантина. Трамп-Бонд vs коронавирус. Мультсатира
...