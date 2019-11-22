"Божественный трагифарс". Дина Рубина в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стала писательница Дина Рубина.

Отвечая на вопрос "В каком жанре творит Бог?", Дина Ильинична, поколебавшись, выбрала трагифарс. "Самая невероятная страна, которая живет в жанре трагифарса, это Израиль. Здесь близко просто", – добавила она.

"Святость – это растворение в других людях, в людях, которым ты служишь... Это перехлест, это не по-еврейски", – отвечает Дина Рубина на вопрос "Что такое святость?"

Восьмилетний мальчик спросил: "Кто тебе говорит правду?" "Я сама... Мне другого критика не нужно", – отвечает Рубина.

Мальчик семи лет спросил: "О чем ты хочешь ругаться?" Ответ был таким: "Я человек эмоциональный. Очень критично настроенный. И спектр моих руганий, ругательств и критического отношения к жизни широк – от непомытой вилки в раковине до идиотского небоскреба, который вставили в поэтическую улочку... Я готова ругаться всегда".

Ответ на вопрос "Кто такой дурак?" был следующим: "Дурак – это человек, который мне непонятен".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Диной Рубиной

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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