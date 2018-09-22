18+
22 сентября 2018 г.
последняя новость: 11:15
Путин решил поиграть в славного парня
Чего ждать после инцидента над Латакией
Палестинцы не признали Крым
Солдаты Путина в опасности
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:50 В новом романе Джоан Роулинг одним из злодеев стал антисемит и критик Израиля
06:48 34 страны подтвердили участие в "Евровидении", среди не подтвердивших – Россия и Беларусь
16:12 "Мандельштам": премьера Театра Романа Виктюка в Израиле
16:00 Суккот: фестиваль вокальной и литургической музыки в Абу-Гоше
15:43 Посол культуры Израиля Максим Венгеров: реситаль в ноябре 2018 года
15:28 Максим Аверин и Анна Якунина в спектакле "Там же, тогда же"
15:25 Александр Розенбаум и его Старая Армия – в Израиле
14:47 Оперу "Евгений Онегин" привозят в Израиль артисты из Минска
18:07 Третье место на конкурсе "Мисс Италия" завоевала девушка, лишившаяся ноги в 13 лет
09:00 "Удивительная миссис Мейзел" получила 5 статуэток "Эмми"
Загрузка...
Досуг

В новом романе Джоан Роулинг одним из злодеев стал антисемит и критик Израиля

время публикации: 08:50 | последнее обновление: 09:11 блог версия для печати фото
Джоан Роулинг

В Британии опубликован четвертый роман о сыщике Корморане Страйке, принадлежащий перу Джоан Роулинг. Он называется "Смертельная белизна" и, как и предыдущие детективы этой серии ("Зов кукушки", "Шелкопряд" и "На службе зла"), опубликован Роулинг под псевдонимом "Роберт Гэлбрейт".

Критики уже назвали роман "захватывающим" и "изобретательным", а международные еврейские СМИ обратили внимание на то, что среди отрицательных персонажей есть двое левых активистов, считающих сионистов "пособниками дьявола". По крайней мере, один из них, играющий одну из главных ролей в романе, ненавидит Израиль до такой степени, что его антисионизм превращается в антисемитизм.

Воинствующий антисионист появился в романе Роулинг неслучайно, считает Times of Israel, так как в последнее время волна антисемитизма буквально захлестнула Британию. Лидер лейбристов Джереми Корбин открыто потакает антисемитским настроениям. Опрос, проведенный в сентябре 2018 года, показал, что почти 40 процентов британских евреев готовы серьезно рассмотреть вопрос о репатриации, если Корбин станет премьер-министром.

Роулинг, не будучи еврейкой, неоднократно выступала против антисемитизма, публикуя такие высказывания в своем миниблоге в сети Twitter, который читают более 14 миллионов человек. Например, комментируя сообщение женщины, сын которой пострадал от проявлений антисемитизма в школе, Роулинг написала ей: "Знайте, что вы не одни, многие из нас – на вашей стороне".

В 2015 году Роулинг отказался подписать письмо, призывающее к культурному и академическому бойкоту Израиля, подписанного более чем 1000 британскими авторами. Вместо этого она присоединилась к 150 авторам альтернативного заявления, требующего прекратить нападки на Израиль. "Израильтяне будут правы, если спросят, почему до сих пор не объявлен бойкот Северной Корее", - говорилось в этом письме.

Джоан Роулинг не раз критиковала правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, однако утверждала, что Израиль, его народ и его сторонники не должны становиться объектом нападок и применения к ним "двойных стандартов".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 12 декабря 2017 г.
Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере, стала кавалером Ордена Чести
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 июля 2017 г.
Автор книг о Гарри Поттере написала новую сказку на платье
// NEWSru.co.il // Досуг // 29 июня 2014 г.
Джоан Роулинг продолжает публиковаться под псевдонимом





  Rating@Mail.ru  
Суббота, 22 сентября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018