В новом романе Джоан Роулинг одним из злодеев стал антисемит и критик Израиля

В Британии опубликован четвертый роман о сыщике Корморане Страйке, принадлежащий перу Джоан Роулинг. Он называется "Смертельная белизна" и, как и предыдущие детективы этой серии ("Зов кукушки", "Шелкопряд" и "На службе зла"), опубликован Роулинг под псевдонимом "Роберт Гэлбрейт".

Критики уже назвали роман "захватывающим" и "изобретательным", а международные еврейские СМИ обратили внимание на то, что среди отрицательных персонажей есть двое левых активистов, считающих сионистов "пособниками дьявола". По крайней мере, один из них, играющий одну из главных ролей в романе, ненавидит Израиль до такой степени, что его антисионизм превращается в антисемитизм.

Воинствующий антисионист появился в романе Роулинг неслучайно, считает Times of Israel, так как в последнее время волна антисемитизма буквально захлестнула Британию. Лидер лейбристов Джереми Корбин открыто потакает антисемитским настроениям. Опрос, проведенный в сентябре 2018 года, показал, что почти 40 процентов британских евреев готовы серьезно рассмотреть вопрос о репатриации, если Корбин станет премьер-министром.

Роулинг, не будучи еврейкой, неоднократно выступала против антисемитизма, публикуя такие высказывания в своем миниблоге в сети Twitter, который читают более 14 миллионов человек. Например, комментируя сообщение женщины, сын которой пострадал от проявлений антисемитизма в школе, Роулинг написала ей: "Знайте, что вы не одни, многие из нас – на вашей стороне".

В 2015 году Роулинг отказался подписать письмо, призывающее к культурному и академическому бойкоту Израиля, подписанного более чем 1000 британскими авторами. Вместо этого она присоединилась к 150 авторам альтернативного заявления, требующего прекратить нападки на Израиль. "Израильтяне будут правы, если спросят, почему до сих пор не объявлен бойкот Северной Корее", - говорилось в этом письме.

Джоан Роулинг не раз критиковала правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, однако утверждала, что Израиль, его народ и его сторонники не должны становиться объектом нападок и применения к ним "двойных стандартов".





