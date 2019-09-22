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22 сентября 2019 г.
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"Заповедник 90": Наступление на оппозицию. Волшебные ракеты Ирана. Рэп за здоровье Собянина. Мультсатира

время публикации: 19:32 | последнее обновление: 19:32 блог версия для печати фото
"Заповедник 90": Наступление на оппозицию. Волшебные ракеты Ирана. Рэп за здоровье Собянина. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил в воскресенье, 22 сентября, новую, 90-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: зарисовка из 37-го года о том, как отсутствие судебной системы превратилось в систему: Путин, Золотов и другие чекисты с обысками и сроками для оппозиционеров и тех, кто просто мимо проходил. Аладдин ибн Рухани, Майк ибн Помпео, Ким Чен Джин и Трамп в сказке о ракетах, нефти, Иране и Саудовской Аравии. Путин, Собянин и другие читают рэп как Гуф и Тимати.

В этом выпуске нашли отражение: вынесение приговоров по так называемому "московскому делу"; обыски в 41 регионе России, в которых есть региональные штабы ФБК Навального; атака на два крупнейших нефтяных объекта в Саудовской Аравии, ответственность за которую на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, но по мнению разведки США, за этой атакой стоит Иран; парад коммунальной техники в Москве; избавления жителей от грехов в Тверии и другие актуальные темы недели.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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