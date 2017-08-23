Впервые в Израиле акция Low Cost для гостиниц. Подробности

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Fattal представляет: ночь в отелях Мертвого Моря, Иерусалима, Эйлата и Тверии всего за 99 шекелей на двоих.

Беспрецедентная акция начнется в понедельник, 28 августа, и будет длиться всего девять часов. Во время акции у вас будет возможность заказать отдых на январь-февраль 2018 года по невероятной для Израиля цене – всего 99 шекелей за номер для двоих при заказе на сайте www.fattal-alazman.co.il.

Самая большая израильская сеть отелей Fattal совершает Low Cost –революцию в гостиничном бизнесе: ночь для двоих в отелях Тверии, Иерусалима, Мертвого Моря и Эйлата – всего за 99 шекелей.

Уникальное предложение будет действовать 28 августа всего девять часов и только при заказе на сайте www.fattal-alazman.co.il. Цена действует только при заказе трех или четырех дневной путевки. Также при семейном заказе действует 50% скидка на ребенка, а для младенца цена путевки составляет всего 55 шекелей за ночь. Предложение действует на любой день недели, включая выходные.

В тоже время с декабря 2017 по февраль 2018 будут действовать дополнительные акции для всех отелей Израиля.

Надав Фатталь, руководитель отдела маркетинга сети отелей Fattal, заявил: " Постепенно предложения Low Cost доходят и до израильского потребителя в разных секторах рынка, мы как самая большая сеть отелей в Израиле, считаем, что пришло время и для гостиничного бизнеса. Являясь первыми в своем секторе, мы решили начать предлагать потребителю незабываемый отпуск по лучшей цене".

Отели, участвующие в акции 99 шекелей за ночь:

U Magic Palace Eilat – фешенебельный отель для семейного отдыха высшей категории, позволяющий родителям и детям отдыхать душой и телом. Созданное специально для детей царство, позволяет родителям в полной наслаждаться отдыхом.

Leonardo Royal Resort Eilat – прекрасный выбор для спокойного отдыха, полного развлечений для детей и родителей: прекрасная еда, сауна, джакузи и детский клуб.

Leonardo Jerusalem – позвольте себе каникулы в иерусалимском духе – аутентичный декор, прекрасный вид и потрясающая кухня.

Leonardo Plaza Dead Sea – великолепный SPA-отель на берегу Мёртвого моря. Многочисленные SPA-процедуры, бассейны с водой мертвого моря, минеральные ванны, джакузи, сауны, а также потрясающая кухня и увлекательная развлекательная программа для детей.

Leonardo Inn Dead Sea – тихий отель, передающий атмосферу интимности и комфорта. Манящие зеленые лужайки, кресла "шанти" и прекрасная кухня подарят незабываемый отдых.

Leonardo Tiberias – элитный отель на самом берегу озера Кинерет, на границе между древним городом и дикой природой. Тишина и обособленность делают его желанным местом для классического отдыха.

U Magic Palace Eilat, Leonardo Royal Resort Eilat, Leonardo Plaza Dead Sea, Leonardo Inn Dead Sea – на условиях полупансиона, а Leonardo Tiberias и Leonardo Jerusalem – только завтрак.

Сайт www.fattal-alazman.co.il работает по системе скидок для тех, кто заранее заказывает путевки. Заказывая на сайте отпуск за три месяца или полгода заранее, можно получить скидку до 50 %.