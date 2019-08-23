"Предчувствие любви". Эльмира Галеева в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Эльмира Галеева – певица, обладающая талантом любить и делиться любовью. "Во мне столько любви. А себя не люблю. Полюбить себя – сверхзадача".

В ответ на предложение спеть песенку о себе она исполнила песню на стихотворение Николая Гумилева "Воспоминание" ("Над пучиной в полуденный час...")

В детстве Эльмира считала себя мусульманкой. Мама ее мамы, жившая на Кавказе и потерявшая девять из 11 детей, говорила о Всевышнем: "Он так любит тебя, не огорчай его". Хотя папа ее папы знал и преподавал арабский язык, сама Эльмира, произнося молитвы на арабском, слов не понимала. "Мне стало не хватать понимания", – говорит она, рассказывая как постепенно пришла к православию.

Галеева признается, что завидует тем, у кого ясная картина в голове: "У меня здесь сомнение, там сомнение".

На вопрос "Зачем мы живем и почему умираем?" Эльмира ответила песней "Предчувствие" на стихи Григория Поженяна, где есть такие строки: "И ты, как я ловил неслышный звук губой... Предчувствие любви сильнее, чем любовь".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Эльмирой Галеевой

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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