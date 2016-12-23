ВОЗ сообщила о создании эффективной вакцины от вируса эбола

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что вакцина от лихорадки эбола, разработанная канадской компанией, доказала свою эффективность, и промышленное производство препарата начнется в 2018 году.

Об этом сообщила помощник генерального директора ВОЗ Мари-Поль Кини. Она опубликовала в журнале The Lancet статью, описывающую последние испытания препарата rVSV-ZEBOV. Согласно этим данным, около 6000 человек получили вакцину в Гвинее, и никто из них не заразился эболой, тогда как в контрольной группе было 23 случая заболевания.

После начала производства должно быть в короткий срок произведен миллион порций вакцины.

Мари-Поль Кини сказала также, что предложенный ранее российский препарат аказался неэффективным, сообщает Deutsche Welle. Президент РФ Владимир Путин в этом году заявил, что в России разработан эффективное лекарство от эболы и даже выразил благодарность ученым, создавшим медикамент.