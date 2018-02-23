Солнце в формуле счастья. Марат Гельман отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал галерист, отец пятерых детей Марат Гельман.

Отвечая вопрос "Что такое талант, и зачем он дается людям?", Гельман перечислил несколько умений, важных для художника: способность ориентироваться в современных контекстах, способность что-то делать быстро, способность чувствовать соотношение времени и места ... Свой талант он видит в способности работать с чужой индивидуальностью.

"Что такое успех в жизни?" – спросил один из детей. Говоря об условности и особом смысле этого понятия для каждого, Марат Гельман припомнил слова министра культуры СССР Екатерины Фурцевой, сказанные ею всемирно известному художнику Марку Шагалу, когда он приезжал в Советский Союз (в 1973 году): "Если бы вы тогда не уехали, то сейчас были бы членом Союза художников. У вас была бы личная мастерская". Для себя Гельман назвал три составляющих успеха в жизни: "мне должно быть интересно", "меня должно быть много", "я должен оставить наследие".

Далее, говоря о счастье, он произносит: "В моей формуле счастья есть солнце..." И затем: "Хочется, чтобы дети тебя понимали".

Четырехлетний мальчик спросил: "Мама, а зачем вообще всё?" "Ошибка в том, что ищут общее "зачем". Так же, как в искусстве каждый ставит себе собственную задачу, так и каждый человек, может ставить себе собственную задачу: "Зачем я?"", – говорит Гельман. Он предлагает два образа: церковь и вокзал. "Люди приходят в церковь для того, чтобы молиться Богу. У них одна цель. И вокзал: я еду в Вену открывать выставку, вы едете в Петербург к родителям, кто-то едет на работу... в разных направлениях, по разным поводам... Современное "всё" – это не церковь, а вокзал". "А для чего вокзал?" – спрашивает ведущий. Марат Гельман попытался ответить и на этот вопрос.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Программа "Детский недетский вопрос" с Маратом Гельманом