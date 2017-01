Британская рок-королева Бонни Тайлер впервые выступит в Израиле

Ее неповторимый голос невозможно спутать ни с каким другим, ее прекрасную бархатную хрипотцу, за которую ее шутливо называют "Джо Коккер в юбке", любят и узнают во всем мире, ее пластинки изданы общим тиражом в 100 миллионов копий, а песни "It's а Heartache" и "Total Eclipse of the Heart" стали самыми продаваемыми синглами всех времен… Впервые в Израиль с единственным концертом приезжает легендарная британская певица, троекратная обладательница премии "Грэмми" и двукратная - "Brit Awards" - блестящая рок-звезда Бонни Тайлер.

В этом году Бонни Тайлер отмечает две серьезные даты – свое 65-летие и 40-летие певческой карьеры. Поэтому в Израиль она прибудет в рамках своего юбилейного тура – с соответствующим праздничным настроением и золотым репертуаром.

Юбилярша пребывает в прекрасной творческой форме – сохранив свою фирменную манеру исполнения и оставаясь одной из самых успешных и титулованных британских рок-певиц XX века, она не так давно записала свой очередной сольный альбом, три года назад представляла Великобританию на престижном конкурсе "Евровидение", а сейчас вновь шумно колесит по миру со своим большим песенным шоу.

Все в ее жизни началось в 1976 году назад. Но неизвестно, как сложилась бы судьба молодой певицы Гейнор Хопкинс из Уэльса, выступавшей с группами Bobby Wayne & The Dixies и Imagination, если бы она не взяла себе сценический псевдоним Бонни Тайлер и у нее не возникли, вдруг, проблемы с горлом. В гортани начинающей певицы обнаружились узелковые утолщения. Возникла необходимость в операции, после которой врачи строго-настрого запретили девушке не то что петь, а даже разговаривать в течение двух месяцев. Тайлер испугалась: ее певческая карьера могла закончиться, так и не начавшись. Через несколько дней после операции в порыве отчаяния она сорвалась на крик... Как говорят в таких случаях, не было счастья, да несчастье помогло: после грубейшего нарушения режима ее тембр приобрел неповторимый оттенок – очаровательную сексуальную хрипотцу, ставшую на всю последующую артистическую жизнь ее фирменной "фишкой".

Уже следующий сингл певицы "It's A Heartache" превратил ее в мегазвезду международного масштаба! Песня достигла 4-го места в британском хит-параде, 3-го места - в США, 2-го - в Германии и возглавила чарты в нескольких странах, включая Францию и Австралию. Ее второй альбом "Natural Force" был тут же переименован в "It's a Heartache" для издания в США и получил там "золотой статус". И понеслось… Следующий сингл Тайлер "Here Am I" весной 1978 года покорил Top-20 Германии, за ним в 1979-м на 3-е место во Франции забрался "My Guns are Loaded", и летом того же года песня "Married Man" ворвалась в британский Top-40. Тайлер выпустила еще два альбома ("Diamond Cut" и "Goodbye to the Island") и в 1979 году получила главный приз за песню "Sitting on the Edge of the Ocean" на "Yamaha World Song Festival" в Токио.

На новый виток успеха уже в 1980-х певицу вывел композитор и продюсер Джим Стейман. Альбом Бонни Тайлер "Faster Than The Speed Of Night" весной 1983 года буквально протаранил хит-парады мощной рок-балладой "Total Eclipse Of The Heart", написанной Стейманом, став № 1 в Великобритании, Франции, Австралии и США. Именно с этой песней Бонни Тайлер попала в Книгу рекордов Гиннесса как первая женщина-исполнительница, чей альбом дебютировал в чартах Британии под номером один. Кроме того, альбом "Faster Than The Speed Of Night" вошел в пятерку бестселлеров в США и Австралии.

Песня "Total Eclipse of the Heart" номинировалась на "Грэмми" в категории "Лучший женский поп-вокал". В 1984 году Бонни исполнила ее на церемонии "Грэмми" и получила еще одну награду в номинации "Лучший женский рок-вокал" за песню "Here She Comes", которая была частью саундтрека к фильму "Metropolis".

1990-е ознаменовались Для Бонни Тайлер продолжительным сотрудничеством с немецким композитором и продюсером Дитером Боленом из Modern Talking и Blue System. Три их совместных альбома отличались более мягким поп-звучанием и бешеным успехом в Европе: первый альбом "Bitterblue" (1991) стал четырежды платиновым в Норвегии, платиновым в Австрии, золотым в Германии, Швейцарии и Швеции, а после выхода еще двух успешных дисков "Angel Heart" (1992) и "Silhouette in Red" (1993) Тайлер получила в Германии награды за "Лучший международный женский вокал" от "RSH Gold Award", призы "Golden Europa Award" и "ECHO Award".

В 2003 году Бонни Тайлер выпустила альбом "Heart Strings", в который вошли каверы популярных песен в сопровождении Пражского симфонического оркестра. Французская версия ее песни "Total Eclipse of the Heart" под названием "Si Demain" стала № 1 во Франции, а в Бельгии и Польше было продано два миллиона ее дисков. Во французском Топ-20 оказался и другой ремейк на французском языке - "Si Tout s’arete" на композицию "It's a Heartache", записанный дуэтом с Карин Антонн. Выпустив в 2007 году коллекцию хитов "From the Heart", Бонни все чаще стала появляться на телевидении: в сериалах, в рекламе, в музыкальных передачах, включая шоу Робина Гибба из Bee Gees. В 2012 году Бонни Тайлер совершила успешное мировое турне в честь своего 60-летия. А в 2013-м певица представляла Великобританию на конкурсе "Евровидение" и одновременно с этим выпустила новый альбом "Rocks and Honey", который критики окрестили фантастическим.

Всего Бонни Тайлер записала и выпустила 16 номерных альбомов, проданных общим тиражом в 100 миллионов копий. Она всегда охотно участвовала в благотворительных проектах - пела в поддержку исследований рака молочной железы, в пользу инвалидов, больных СПИДом, брошенных детей, бродячих животных и просто организаций, занимающихся благотворительностью. Она активно гастролировала по миру, ее песни звучали в большом кино и в телесериалах и, конечно, активно ротировались на радиостанциях.

В разные годы Бонни Тайлер сотрудничала с другими большими артистами: спела заглавную песню на самом знаменитом альбоме Майкла Олдфилда "Islands", появлялась на альбомах Шер, участвовала в записи альбома Рика Уэйкмена "Return to The Centre of the Earth", спела на альбомах Джима Стейнмена, Эндрю Ллойда Уэбера и Мита Лоуфа. На весь мир известны ее дуэты с Дэном Хартманом, Фрэнки Миллером и Джорджо Мородером…

В Израиле валлийская рок-королева (Бонни Тайлер – дочь шахтера из Южного Уэльса) выступит в сопровождении своей группы, состоящей из 12 музыкантов и бэк-вокалистов. Она исполнит песни из своего нового альбома "Rocks and Honey" и, конечно, лучшие хиты за 40 лет своей более чем активной карьеры. Не обойдется и без сюрпризов: кроме всего прочего Бонни Тайлер знаменита и своими неожиданными трактовками известных песен других исполнителей. Ее мощный с особой трещинкой тембр не ограничивает возможности певицы – она может позволить себе любое понравившееся произведение и даст ему новую жизнь. Кроме исполнения своих мега-хитов "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero", "Lost in France" и "It's a Heartache" и многих других Бонни Тайлер может порадовать публику песней "You Are So Beautiful" Джо Коккера, "Have You Ever Seen The Rain" из репертуара "Creedence" или битловской "In My Life". В любом случае, встречу с артисткой такого масштаба пропустить нельзя, да и сама Бонни Тайлер заявляет, что давно ждала встречи с израильской публикой.

Публикуется по материалам PR-агентства