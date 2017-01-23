Юлия Меньшова: "Отношения важнее любых принципов"

Юлия Меньшова уже давно заявила о себе как о личности разносторонней и талантливой. Начав карьеру актрисы, уже скоро она стала успешной телеведущей, продюсером, и, наконец, осуществила свою давнюю мечту – занялась театральной режиссурой. Ее первый спектакль "Любовь. Письма" был поставлен для двух актеров – Владимира Меньшова и Веры Алентовой, ее знаменитых родителей. И теперь израильские зрители смогут увидеть вторую работу режиссера Юлии Меньшовой – спектакль "Друзья". Ольга Черномыс поговорила с Юлией об этом спектакле.

Пьеса Ясмины Реза "Арт", по которой поставлен спектакль, очень известна – ее ставили в разных странах, она получила множество премий. Мне стало интересно, в чем секрет такого успеха, и я об этом почитала. Это очень ироничная, умная пьеса, в которой разговоров гораздо больше, чем действия. Почему вы решили поставить именно ее, чем она вас привлекла?

Я решила поставить эту пьесу, потому что таково было предложение продюсера. Мне тоже она нравилась давно. Но я долго не понимала, как сделать ее в рамках антрепризного театра. Антреприза ведь требует определенной легкости, и надо было придумать трактовку, в которой совместилась бы эта легкость и вопросы, заложенные в ней.

Мне кажется, у нас это получилось, отчасти благодаря тому, что мы русифицировали историю, перенесли ее в Россию. У нас речь идет не о французских, а о наших российских людях. Это сделало пьесу более понятной и близкой.

История о том, как три друга поссорились на той почве, что один из них купил современную картину за бешеные деньги, предоставляет простор для множества трактовок. О чем вы ее сделали?

Мы сделали историю больше про отношения. Главная мысль, идеология этой пьесы очень важна для любого времени, но для сегодняшнего дня - особенно. Появились социальные сети, где обсуждение социально-значимых и политических событий мгновенно доводит людей близких, давно знакомых до конфликта, до полного исключения друг друга из жизни. Это стало настоящей проблемой. Но если близкому тебе человеку нравится не то, что тебе – это означает просто то, что ему нравится другое. Если это никак не задевает тебя и твою данность, то не надо друг друга пытаться переделывать! Как можно рисковать отношениями, которые строились много лет во имя принципа. Любого принципа – политического, социального, неважно. Отношения ведь все равно важнее.

Герои пьесы совершенно разные, объединяет их только возраст. И артисты, исполняющие главные роли, тоже ровесники. По какому принципу вы подбирали актеров, знали вы их раньше, работали с кем-то в театре или кино?

Да, герои пьесы - друзья на протяжении 15 лет. Такие дружбы вообще завязываются в юные годы. Когда мы становимся старше, наши друзья все больше соответствуют тому месту, где мы работаем. А настолько разные люди, как герои пьесы, могут быть друзьями только с детства. Так я и подбирала актеров, в соответствии с характерами героев. С Костей Юшкевичем мы играли и продолжаем играть в одном спектакле, а с Димой Марьяновым и Андреем Мерзликиным встретились впервые.

Сложно ли женщине-режиссеру работать с тремя мужчинами – артистами, причем уже вполне состоявшимися и успешными. Не спорили ли они с вами, легко ли вам было с ними?

Я считаю, что женщине-режиссеру работать не сложнее, чем мужчине. Все зависит от того, существует ли в тебе эта мысль. У меня она существует, я знаю, куда я веду, могу ответить на вопросы. Когда я вижу, что получается, и артисты это понимают – то половая принадлежность не имеет значения.

Непростой был у меня диалог с Андреем Мерзликиным. Но он в принципе человек недоверчивый, немного и давно игравший в театре и много – в кино. А ведь это совсем другая профессия. В кино идет индивидуальная работа. Хотя у тебя есть партнеры, по большому счету ты работаешь с собой, в театре же партнерство совсем другого характера. Если с Димой Марьяновым и Костей Юшкевичем мы мгновенно понимали друг друга, поскольку нас объединяет эта театральная жизнь, то с Андреем было сложнее. Не всегда ему нравилось, что я ему предлагала, но важно то, что я не отступила от своего замысла. А самое главное, что сейчас он любит эту работу. И я надеюсь, что он оценил все эти усилия, может быть, даже вспоминает то, чему сопротивлялся и видит, что это работает.

Ваш спектакль приезжает в другую страну. И, хотя смотреть его будет русскоязычная публика, все же мы живем не в современной России. Меняете ли вы что-то, есть ли у вас фразы, шутки, которые мы можем не понять?

Нет, спектакль будет без изменений. Мне было важно, чтобы история, которую мы рассказали, была понятна максимальному количеству людей, так что, надеюсь, так и будет.

Видели ли эту работу ваши мама с папой? Как они ее оценили?

Да, они были на спектакле. Сказали, что им понравилось, что они смеялись и получили удовольствие. А в большие подробности мы не вдавались.

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