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В феврале в Израиле Юлиан Рахлин и концерт Мендельсона

время публикации: 12:03 | последнее обновление: 12:03 блог версия для печати фото
В феврале в Израиле Юлиан Рахлин и концерт Мендельсона

Юлиан Рахлин - выдающийся скрипач, альтист и дирижер - даст несколько концертов во второй половине февраля с Израильским филармоническим оркестром, которым на сей раз будет руководить итальянский дирижер Джанандреа Нозеда, а также сыграет и в камерных программах.

Владимир Мак пишет, что биография Рахлина – классическая биография вундеркинда со счастливой судьбой. Сначала – блистательная, виртуозная игра ребенка, потом юноши. Затем – несколько лет "проходных", когда публика по инерции рукоплещет, оркестры по инерции приглашают (особенно в Израиле, где Рахлина сразу же признали своим). 13 мая 1998 года Юлиан играл концерт Брамса с Иерусалимским симфоническим оркестром под управлением Юрия Арановича. Концерт был особым – в этот день исполнялось 65 лет дирижеру, всю жизнь боготворившему Натана Рахлина. В предстоящих в Израиле концертах Юлиан Рахлин выступает с постоянным приглашенным дирижером Израильской филармонии Джанандреа Нозеда.

Маэстро Нозеда 52 года, за которые он успел закончить Миланскую консерваторию, выиграть конкурс в Мадриде, несколько лет проработать вторым дирижером у Гергиева в Мариинском театре, стать главным дирижером оркестра BBC и Туринской оперы и, работая регулярно в Израиле с 2011 года, покорить сердца здешних меломанов. По мнению Мака, Нозеда – дирижер не только по образованию, но и по призванию.

Заказ билетов на сайте продюсерской компании Rest International.

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