Скоро в Израиле: The Voca People

После тысячелетних космических странствий на Землю вынуждена высадиться межгалактическая экспедиция, следующая с далекой планеты Voca. Баки космического корабля опустели, а пополнить их можно только уникальной "музыкальной энергией", которой, как оказалось, на Земле с избытком…

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Поющие ангельскими голосами пришельцы Voca Рeople с планеты Voca после трехлетнего отсутствия вновь возвращаются в Израиль. Изрядно помотавшись по миру и наладив максимально тесные контакты с землянами, вокально одаренные инопланетяне с февраля по май 2017 года дадут в нашей стране 22 концерта. Voca People покажут израильтянам свое большое обновленное шоу, которое уже посмотрели более 2 миллионов человек во всем мире.

В Израиле хорошо знают: Voca People – это команда из восьми талантливейших израильских вокалистов-"пришельцев". Трое из них – прекрасно поющие альтом, меццо и сопрано представительницы "инопланетного" прекрасного пола, остальные – гуманоиды-мужчины, общающиеся с внешним миром тенором, басом, баритоном, а также битбоксом – виртуозным умением имитировать голосом ударные и прочие музыкальные инструменты. Благодаря наличию всего спектра вокальных возможностей, этим артистам по плечу любое музыкальное произведение.

Идея создания этой креативной и фантастической группы принадлежит двум музыкальным деятелям, весьма известным не только в Израиле, но и во всем мире – продюсеру, директору и шоумену Лиору Кальфону и композитору Шаю Фишману. Все началось в 2009 году, когда Фишман и Кальфон решили удивить любителей изысканной музыки чем-то новым и неординарным. Создатели Voca People отталкивались от мысли, что в мире полно обычных, ничем "не цепляющих" вокальных групп. Сегодня они могут быть популярными, а завтра о них уже никто не вспомнит. Поэтому нужно создавать некий суперпроект, который докажет свое превосходство и первенство в любой точке "голубой планеты". В результате, Фишман и Кальфон придумали пришельцев-вокалистов с колоссальными и естественными тембрами голоса, равным которым нет, и не будет.

Сюжет космического шоу Voca People развивается довольно необычно. Небольшой инопланетный космический корабль из-за нехватки топлива вынужден совершить посадку на неведомую ранее планету Земля. Для того, чтобы снова получить возможность лететь дальше, космическим путешественникам необходимо зарядить звездолет музыкальной энергией. Именно поэтому инопланетяне начинают знакомиться с музыкальной культурой землян, разучивают песни, благодаря чему им, в конце концов, удается зарядить свою межгалактическую летающую тарелку.

В результате своей "любознательности" и музыкального таланта, сегодня в репертуаре пришельцев уже более 70 всемирно известных песен самых разных эпох и народов, от Баха до групп Beatles и Queen, от Литла Ричарда до Майкла Джексона, но преподнесенных в необычных аранжировках и в абсолютно уникальном исполнении.

И все они исполняются а капелла – только при помощи "живого" голоса и "нечеловеческих звуков" битбокса. На представлениях Voca People у публики моментально возникает ощущение, что выступает полноценный оркестр со сводным хором в придачу, что тут же, конечно, вызывает у зрителя настоящий фурор и неописуемый восторг.

Концерты Voca People не просто воспринимаются на ура, они становятся неким шедевром нового направления в музыке. Действительно, поющие "белые человечки" – те еще "веселые ребята". В их представлениях участвует каждый зритель, каждый чувствует себя певцом, каждый смеется и каждый сам готов стать объектом веселого музыкального внимания. Первый успех, а потом и всемирная популярность к группе пришла благодаря Интернету – ролики пришельцев с планеты Voca, выложенные в YouTube, просмотрены уже более 60 миллионов раз! Так "рвать" Всемирную сеть удается далеко не каждому.

Как свидетельствует бесстрастная статистика, инопланетное вокальное вторжение в виде удивительно талантливых пришельцев уже пришлось по душе 80% населения Земли. И число поклонников Voca People продолжает расти. Коллектив успешно выступил уже в 35 странах мира, на многих престижных международных фестивалях, принял участие во множестве телевизионных программах, включая шоу Джимми Фэллона.

Восторг публики по всему миру от представлений поющих пришельцев разделяют и профессионалы – в 2012 году представление Voca People получило престижную бродвейскую театральной премию имени Люсиль Лортель.

Эксцентричное и эффектное a капелла-шоу, а также модный театральный перфоманс Voca People нравится не только взрослым, но и детям. А сотни тысяч восхищенных зрителей по всему миру доказывают, что искрящийся юмор, потрясающие голоса артистов и всеми любимый репертуар просто обречен на межпланетный успех.

Публикуется по материалам PR-агентства