Израильский фильм "Фокстрот" не будет номинирован на премию "Оскар"

Картина "Фокстрот", снятая израильским режиссером Шмуэлем Маозом, не будет номинирована на премию американской киноакадемии "Оскар" в категории "лучший иностранный фильм", хотя была включена в шортлист и считалась фаворитом конкурса.

После того, как стало известно, что израильский фильм выбыл из гонки за статуэтку министр культуры и спорта Мири Регев в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" выразила удовлетворение этим решением киноакадемии. "Я не только рада, что "Фокстрот" не включен в список номинантов, но еще это решение спасет нас от горького разочарования", - сказала министр культуры.

Об этом пишет во вторник, 23 января, сайт газеты "Гаарец".

Кроме израильского фильма, в этом списке также фигурировали претенденты из Чили, Германии, Венгрии, Ливана, России, Сенегала, ЮАР и Швеции.

Напомним, что в сентябре прошлого года "Фокстрот" был удостоен "Золотого льва" – главного приза Венецианского фестиваля. Эту награду в 2009 году завоевал другой фильм Маоза – "Ливан".

В фильме "Фокстрот" рассказывается о судьбе семьи, чей сын служит в ЦАХАЛ и в рамках службы принимает участие в вооруженном столкновении на одном из КПП, в результате которого гибнут четверо палестинских арабов.

Фильм вызвал резкую общественную критику – в частности, со стороны министра культуры и спорта Мири Регев. Сразу после того, как стало известно о присуждении награды фильму, Регев опубликовала следующее заявление: "Возмутительно, что израильские деятели искусства вносят вклад в очернение самой моральной армии мира в глазах молодого поколения. Это делается с использованием откровенной лжи и подается как проявление свободы искусства".

Режиссер картины Шмуэль Маоз заявил в ходе церемонии: "Я хочу посвятить эту премию Фонду израильского кино, а также его главе Катриэлю Шхори, который как этот лев борется за свободу слова и чистоту искусства".

Церемония награждения "Оскар-2018" состоится 4 марта в Лос-Анджелесе.





