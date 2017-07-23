Московский театр людей и кукол "Чудаки" – в Израиле: шоу для всей семьи

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В октябре этого года в Израиль приезжает с гастролями Московский театр людей и кукол "Чудаки", который покажет программу "Времена года". В рамках этого яркого и красочного шоу для всей семьи продолжительностью два часа, артисты расскажут в своей оригинальной манере как сменяют друг друга осень, зима, весна и лето.

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Зрители попадут в атмосферу каждого времени года, увидят снег, листопад и расцвет природы, которые состоятся на их глазах.

Шоу рекомендовано для детей 2 лет и старше, билет обязателен для ребенка любого возраста.

Театр людей и кукол "Чудаки" был основан в 1998 году, в труппу входят профессиональные актеры, способные передать все нюансы эмоций и вызывать любые чувства.

Труппа, которой руководит Леонид Заслонко, известна не только в России: артисты побывала с гастролями в Великобритании, Польше, Белоруссии, Латвии, Катаре и других странах, где их тепло принимали.

"Чудаки" участсовали во множестве международных фестивалей театров кукол. В 1994 году за спектакль "Наш теремок" труппа удостоилась звания лауреата фестиваля "Эра милосердия".

Этот театр дарит зрителям возможность окунуться в чудесный мир сказки, куда нет входа суете и рутинным проблемам, и пробуждает фантазию.

Хотя театр людей и кукол "Чудаки" ставит сказки, не следует забывать, что в каждой из них есть доля правды и зерно мудрости. За годы своей работы театр создал множество полноценных спектаклей, игровых программ и развлекательных шоу.