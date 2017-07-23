Камерный театр: "Зашел как-то конь в бар"

14 сентября в Камерном театре в Тель-Авиве будет представлен спектакль "Зашел как-то конь в бар" по одноименному роману Давида Гроссмана.

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В этом году 63-летний израильский писатель Давид Гроссман с романом "Зашел как-то конь в бар" был удостоен международной литературной Букеровской премии (The Man Booker International Prize) за лучший роман, переведенный на английский язык. Он стал первым израильтянином, удостоенным этой премии.

Публикуется по материалам PR-агентства