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Досуг

Камерный театр: "Зашел как-то конь в бар"

время публикации: 14:37 | последнее обновление: 14:37 блог версия для печати фото
Джессика Коэн и Давид Гроссман

14 сентября в Камерном театре в Тель-Авиве будет представлен спектакль "Зашел как-то конь в бар" по одноименному роману Давида Гроссмана.

- Приобрести билеты на спектакль "Одна лошадь зашла в бар"

В этом году 63-летний израильский писатель Давид Гроссман с романом "Зашел как-то конь в бар" был удостоен международной литературной Букеровской премии (The Man Booker International Prize) за лучший роман, переведенный на английский язык. Он стал первым израильтянином, удостоенным этой премии.

Публикуется по материалам PR-агентства

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