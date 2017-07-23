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Досуг

О жизни Стива Джобса поставили оперу

время публикации: 11:39 | последнее обновление: 11:39 блог версия для печати фото
Стив Джобс

В субботу, 22 июля, в американском городе Санта-Фе была представлена опера "(Р)еволюция Стива Джобса", посвященная жизни основателя корпорации Apple. Премьера состоялась в рамках крупнейшего летнего фестиваля оперы в США, сообщает CNN.

В опере показаны ключевые моменты профессиональной и личной жизни Джобса: разработка одного из первых персональных компьютеров совместно со Стивом Возняком, презентация первого iPhone, свадьба с Лорен Пауэлл.

"Все в мире думают, что они знают Стива Джобса, потому что они читали о нем и видели его во время презентаций новых продуктов, - говорит автор либретто Марк Кэмпбелл, обладатель Пулитцеровской премии в области музыки. - Но мы хотели показать эту икону как человека и исследовать его недостатки и сильные стороны".

Примечательно, что в опере не упоминаются слова Apple или iPhone, чтобы избежать нарушения авторских прав. Вместо этого употребляется словосочетание "одно устройство", когда речь идет о смартфоне. В качестве декораций создатели использовали видеопроекции.

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