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Последний показ оперетты "Графиня Марица" и мюзикл "Отверженные". Афиша на выходные

время публикации: 12:04 | последнее обновление: 12:04 блог версия для печати фото
Последний показ оперетты "Графиня Марица" и мюзикл "Отверженные". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В тель-авивском зале "Бейт а-Опера" Будапештская государственная оперетта завершает показы спектакля "Графиня Марица" на музыку Имре Кальмана. Еще есть билеты на субботу, последний день выступлений.

- Приобрести билеты на оперетту "Графиня Марица"

На момент публикации еще оставались последние субботние билеты на мюзикл "Отверженные" (по Виктору Гюго) в театре "Габима". Есть билеты на следующую неделю.

- Приобрести билеты на мюзикл "Отверженные"

Вечером в пятницу в Хайфе состоится концерт Liberace & Elvis с участием Леонида Пташки и израильского певца Мозеса Си, перевоплотившегося в Элвиса Пресли.

- Приобрести билеты на концерт Liberace & Elvis

В субботу в Латрунском монастыре с программой "Новоорлеанский свинг" выступает The Floy Joy Swing Band.

- Приобрести билеты на концерт "Новоорлеанский свинг"

Театр "Гешер" в Яффо в субботу покажет спектакль для детей "Странствия Одиссея".

- Приобрести билеты на спектакль "Странствия Одиссея"

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

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