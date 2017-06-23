Последний показ оперетты "Графиня Марица" и мюзикл "Отверженные". Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В тель-авивском зале "Бейт а-Опера" Будапештская государственная оперетта завершает показы спектакля "Графиня Марица" на музыку Имре Кальмана. Еще есть билеты на субботу, последний день выступлений.

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На момент публикации еще оставались последние субботние билеты на мюзикл "Отверженные" (по Виктору Гюго) в театре "Габима". Есть билеты на следующую неделю.

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Вечером в пятницу в Хайфе состоится концерт Liberace & Elvis с участием Леонида Пташки и израильского певца Мозеса Си, перевоплотившегося в Элвиса Пресли.

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В субботу в Латрунском монастыре с программой "Новоорлеанский свинг" выступает The Floy Joy Swing Band.

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Театр "Гешер" в Яффо в субботу покажет спектакль для детей "Странствия Одиссея".

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Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il