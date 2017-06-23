На следующей неделе в Тель-Авиве состоится концерт легенды эстрады Тома Джонса

В среду, 28 июня, в тель-авивском зале "Менора Мивтахим" состоится единственный концерт легендарного британского певца Тома Джонса.

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Том Джонс, получивший мировую известность и признание в 60-х годах 20 века, и названный за свой яркий талант "машиной для создания хитов", исполнит на концерте в Израиле самые лучшие свои хиты всех времен. "Джонс – легенда живых выступлений, исполнитель, покоривший самые лучшие сцены мира, певец, который не позволяет своим зрителям, ни на мгновение сидеть спокойно".

Обладатель мощного красивого баритона Томас Джонс Вудворд, более известный всему миру, как Том Джонс родился в 1940 году в небольшом провинциальном городке Понтиприд Южного Уэльса. Родители будущего музыканта часто водили мальчика в церковь, а потому, как это ни тривиально, свою музыкальную карьеру Томас Вудворд начал именно здесь – в церковном хоре. Родители гордились сыном и всячески поощряли его увлечение музыкой, Том пел на семейных собраниях, свадьбах и в школьном хоре. Его увлечением в те времена были ритм-н-блюз, рок-н-рол и американский блюз – стили, которые оказали большое влияние на его дальнейшее творчество.

Через год после окончания школы Том женился на Мелинде Тренчард, а еще несколькими месяцами позже у пары родился сын Марк. Стараясь обеспечить свою семью всем необходимым, молодой парень оставил музыку и отправился работать на стройку разнорабочим, затем на текстильную фабрику резчиком перчаток, а затем в магазине по продаже бытовой техники продавцом пылесосов. По вечерам Том пел в барах Южного Уэльса.

Лишь по вечерам Том Джонс получал возможность заниматься любимым делом – он пел в барах и клубах, и именно здесь в один прекрасный день его заметил известный лондонский продюсер Гордон Миллс, он рассмотрел в парне огромный талант и решил заняться его "раскруткой". "Мне хватило первых нескольких тактов, чтобы принять решение. Я сразу понял, что Том Джонс обладает голосом, который может сделать его одним из величайших певцов в мире", – вспоминал позже Гордон Миллс. Гордону нравился немного хриплый голос молодого певца и грубоватая манера пения, но другие менеджеры не разделяли его энтузиазма. Тому Джонсу и его продюсеру довольно долго не удавалось подыскать подходящую звукозаписывающую компанию, которая могла бы заняться дальнейшим продвижением музыканта. Но упорство Тома и его нового менеджера сделали свое дело, и в 1964 году был подписан контракт со студией Decca Records.

Известность пришла к Тому Джонсу со второй попытки – его первый сингл провалился, но зато второй – "It's Not Unusual"– стал международным хитом. Плотные оркестровые аранжировки хорошо подходили экспрессивному вокалу Тома и его сексуальному имиджу, и обложки журналов тут же запестрели его фотографиями. Уже через год Том Джонс стал исполнителем заглавной песни для фильма о Джеймсе Бонде "Шаровая молния"(Thunderball, 1966) и вскоре получил "Грэмми"за эту работу. С этого момента популярность Тома Джонса стремительно растет, он записывает несколько успешных альбомов, выступает по всему миру с концертами. В 1969 году Том Джонс становится телеведущим – гостями его шоу в разное время были самые известные музыканты тех лет: Элвис Пресли, Рэй Чарльз, Арета Франклин, Стиви Уандер, Элла Фицжеральд и многие другие знаменитости тех лет. В итоге, семидесятые годы стали по-настоящему звездным временем в карьере молодого музыканта, его уникальный голос и потрясающая энергия притягивали огромное количество поклонников.

В 1986 году после смерти его бессменного продюсера и друга Гордона Миллса, карьера Тома Джонса пошла на спад, он выступал на скромных концертных площадках, и ему казалось, что его карьера подошла к концу. Но за продвижение своего звездного отца взялся сын певца Марк, и ему удалось вновь вернуть кумиру семидесятых прежнюю популярность. Эти годы стали для Тома Джонса вторым рождением: его новые песни снова стали занимать верхние строчки хит-парадов, а альбом "A Boy From Nowhere"помог ему не только вернуть прежних поклонников, но и завоевать сердца новых.

В начале 90-х возобновилась и телевизионная карьера певца – сначала на экраны выходит документальная авторская лента "Tom Jones: The Right Times", затем комедия Тима Бертона "Марс атакует"с его участием, а два года спустя Том Джонс появляется в картине "Агнес Браун"режиссера Анжелики Хьюстон.

Новый успех приходит к певцу в 1999 году, когда артист выпустил пластинку с символичным названием "Reload"и был признан лучшим певцом года. Представленная на ней композиция "Sex Bomb"впоследствии была признана одной из самых популярных и известных песен за всю историю музыкальной индустрии, а сама пластинка уже очень скоро стала настоящим хитом в Великобритании, США и других странах. В начале 2000-х ее величество – Королева Елизавета наградила артиста Орденом Британской Империи за заслуги перед государством, а так же присвоила ему дворянский титул, и с этого момента певец стал сэром Томом Джонсом.

Выдающийся легендарный певец до сих пор продолжает выступать и записывать новые альбомы. С весны 2012 года Томас является одним из бессменных наставников британской версии проекта "Голос". Тогда же в 2012-м артист представил зрителям свою новую пластинку "Spirit in the Room", а потом отправился в очередное международное турне, в рамках которого в 2013 году дал 2 потрясающих аншлаговых концерта в нашей стране.

Сейчас Том Джонс подводит итоги своей головокружительной карьеры, в течение которой певец продал более 100 миллионов записей, был награжден многочисленными призами и наградами самых выдающихся премий, включая приз BRIT Awards за вклад в развитие музыки и за его многочисленные достижения в области музыкальной индустрии и живых выступлений. Эта награда была вручена ему на церемонии Silver Clef – ежегодной церемонии награждения British Music Awards. За свой огромный вклад в области музыкальной индустрии Том Джонс был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде.

Продюсер выступления Тома Джонса в Израиле – Гад Орон. Фото: Nimrod Saunders Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting