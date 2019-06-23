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"Заповедник 81": Прямая линия. Трамп навсегда. Нуждаются ли малоимующие. Мультсатира

время публикации: 19:08 | последнее обновление: 19:09 блог версия для печати фото
"Заповедник 81": Прямая линия. Трамп навсегда. Нуждаются ли малоимующие. Мультсатира

В воскресенье, 23 июня, проект "Заповедник" представил новую, 81-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Путин и Песков в стихах отвечают россиянам на животрепещущие и не совсем вопросы во время прямой линии 20 июня. Дональд Трамп, Меланья, Иванка и Майк Помпео с хитом о переизбрании Трампа на второй срок на следующих выборах в президенты США. "Полумертвые души" – постановка Гоголя в российской действительности: Медведев, Матвиенко, Рогозин, Сечин, Золотов и Кудрин выясняют, нуждаются ли на самом деле малоимущие граждане.

В новом выпуске нашли отражение: "прямая линия" Владимира Путина; начало предвыборной кампании Дональда Трампа; преложение российских регионов скорректировать критерии нуждаемости и лишить поддержки "неправильных" малоимущих.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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