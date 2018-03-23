О нормальности зла. Рута Ванагайте отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стала литовский театральный критик, продюсер, писатель, журналист Рута Ванагайте – автор книги "Наши" (в русской версии "Свои") об участии литовцев в массовых убийствах евреев. "Самое страшное для меня – "нормальность" Холокоста", – говорит Рута, у которой, по ее словам, не хватило воображения представить последствия выхода этой книги. По ее словам, она хотела рассказать правду и надеялась открыть путь для историков и новых исследователей. Но теперь в Литве еще осторожней стали высказываться об участии литовцев в Холокосте, опасаясь стать отверженными – как это случилось с Ванагайте.

Девочка 13 лет: "Есть ли Бог?" "Нет, – отвечает Рута. – Он был, может быть. Создал этот мир. А потом сказал: не получилось, слишком много зла, разбирайтесь сами".

О том, как распознать талант, она говорит так: когда видишь, как человек делает свое дело, и вдруг тебе становится легко дышать.

Программа "Детский недетский вопрос" с Рутой Ванагайте

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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