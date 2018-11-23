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Досуг

Иерусалимский паркур. Михаил Король отвечает на детские вопросы

время публикации: 07:12 | последнее обновление: 07:12 блог версия для печати фото
Михаил Король
Михаил Король и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Михаил Король – писатель, историк, гид, краевед. В Иерусалиме, который исхожен Королем вдоль и поперек, изучен и описан им в нескольких книгах, он себя чувствует как крыса в библиотеке из фильма Резо Габриадзе "Знаешь, мама, где я был".

Отвечая на детские вопросы, Михаил вспоминает о своей давней идее прогулок по Старому городу Иерусалима по прямой – взбираясь (хотя бы в своем воображении) на стены, пробегая по крышам, спускаясь и поднимаясь вновь.

"Для меня Бог – это абсолютно всё, что есть в этом мире", – говорит Король.

Иисус, как ему кажется, – собирательный образ. "Или их было сорок, или его не было вовсе", считает он. При этом звучит фраза: "Христианство базируется на язычестве, с которым борется иудаизм". В то же время Михаил, соблюдающий еврейские традиции, подчеркивает, что с уважением относится к христианству.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Михаилом Королем

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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