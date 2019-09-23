Лауреаты премии "Эмми-2019": "Игра престолов", "Чернобыль" и другие

Вечером в воскресенье, 22 сентября, в Лос-Анджелесе состоялась 71-я торжественная церемония вручения награды телеакадемии США – премии "Эмми".
Лучшие моменты 71-й церемонии Emmy. Фоторепортаж
Лучшим драматическим сериалом признана "Игра престолов", последний, 8-й сезон этого фантастического сериала прошел в 2019 году.
Премии за лучшие роли в драматических сериалах: Джоди Комер ("Убивая Еву") и Билли Портер ("Поза").
В номинации лучший мини-сериал победил "Чернобыль" (HBO). Также этот сериал получил премии в номинациях: лучшая режиссура мини-сериала и лучший сценарий мини-сериала.
Премии за лучшие роли в мини-сериалах удостоены Джарель Джером ("Когда они нас увидят") и Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон").
Лучший комедийный сериал: "Дрянь".
Премии за лучшие главные роли в комедийных сериалах удостоены Фиби Уоллер-Бридж (сериал "Дрянь") и Билл Хейдер (сериал "Барри").